Осенью Таллинн продолжит обновлять маршрутную сеть общественного транспорта. Читайте, что изменится!

Основой для обновления маршрутной сети является транспортная модель различных способов передвижения в Таллинне, основанная на масштабном сборе данных. Это включает в себя данные о местонахождении населения и демографические данные, информацию из системы подсчета пользователей общественного транспорта, а также данные о дорожном движении. Кроме того, учитываются данные мобильного позиционирования и матрица спроса Налогово-таможенного департамента по местам отправления и назначения, связанных с зарегистрированным местом жительства людей, а также местами работы и учебы. При планировании новой маршрутной сети также учитываются проведенные исследования, обратная связь граждан и рекомендации внешних консультантов.

Вице-мэр Кристьян Ярван добавил, что подробное представления планов и сбор дополнительной обратной связи начнутся уже со следующего понедельника. „Хотя Таллиннский департамент транспорта сделал все предложения по модернизации маршрутной сети на основе полученных данных, мы серьезно относимся к отзывам горожан. Если выяснится, что какой-то план требует дополнительного анализа или рассмотрения альтернатив, мы это учтем, и ни одно решение не будет продвигаться в обязательном порядке“, – заверил Ярван.

Мэр Евгений Осиновский призывает жителей Таллинна активно участвовать в обсуждении обновлений маршрутной сети общественного транспорта. „Планируемые изменения затрагивают всех пользователей общественного транспорта, поэтому важно получить обратную связь от как можно большего числа горожан. На основе ваших отзывов мы сможем определить, нуждаются ли предложенные изменения в доработке, прежде чем принимать окончательные решения“, – отметил Осиновский.

Изменения планируется начать с осенних школьных каникул, начиная с 21 октября, но до принятия окончательных решений у жителей будет возможность оставить свои отзывы как на встречах, так и на сайте www.tallinn.ee/uusliinivork (на эстонском языке). Все отзывы будут проанализированы по районам, а затем на поднятые вопросы и предложения даны ответы.

Обновление маршрутной сети столичного общественного транспорта проводится поэтапно, чтобы люди могли постепенно адаптироваться к изменениям. Усовершенствования также зависят от инфраструктуры, так как в нескольких местах необходимо создать новые транспортные узлы для более удобных пересадок и скорректировать расположение остановок. Обновление маршрутной сети началось летом 2023 года, когда девять автобусных маршрутов были объединены в четыре новых маршрута, а пути следования некоторых других маршрутов были немного скорректированы.

В результате второго этапа изменений в Хааберсти появится новый быстрый маршрут между Тискре и центром города, а также между Астангу и центром города, в том числе портом и будущим терминалом Rail Baltica. У школьников Какумяэ появится прямое сообщение с мустамяэскими школами и медицинскими учреждениями.

В районе Пирита предложено оптимизировать маршрут линии №49, что позволит добираться из центра Пирита до Ülemiste City менее чем за 30 минут, а время поездки из Виймси до аэропорта сократится на 20 минут. Также планируется создать новый маршрут в Пирита, который обеспечит связь между социальной инфраструктурой района.

В Ласнамяэ создадут дополнительные более удобные маршруты, соединяющие район с Пыхья-Таллинном, Кристийне и Хааберсти. Новые магистральные линии обеспечат плавное передвижение между всеми районами города, а новый маршрут №48 свяжет социальную инфраструктуру и соединит Ласнамяэ с районом Пирита.

Пыхья-Таллинн получит долгожданное прямое сообщение с Хааберсти. Улучшится доступ к торговым центрам и социальной инфраструктуре других районов, линии №40 и №35 будут работать в более синхронизированном режиме.

Мустамяэ получит новые прямые маршруты с Хааберсти и Какумяэ. Реорганизация линий №12 и №13 позволит добраться до большего количества мест, а изменение линии №20 ускорит связь с TalTech, центром города и портом.