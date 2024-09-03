Спасательный департамент: в начале учебного года прогуляйтесь с семьей или классом по маршрутам на тему безопасности

Спасательным департаментом в сотрудничестве с партнерами в разных уездах Эстонии создано 70 маршрутов, которые дают детям и семьям возможность проверить свои знания по безопасности. „Маршруты предназначены в первую очередь для школьников, но это не значит, что взрослым там будет скучно. Открытий хватит и для них“, - сказала руководитель отдела превенции департамента Яника Усин.

Пройти маршрут по безопасности легко: нужно зарегистрироваться в качестве участника на сайте экологического образования , выбрать подходящий уезд и отправиться в путь. „В среднем маршруты имеют длину 2-3 км, и на их прохождение уходит примерно 1,5 часа“, - пояснила Усин. На маршруте изучаются такие темы, как пожарная и водная безопасность, кризисы, психическое здоровье, а также интернет-безопасность. Кроме того, можно получить полезные советы для походов и даже о том, что делать при встрече с диким животным.

Спасательный департамент рекомендует воспользоваться прекрасной осенней погодой и вместе с друзьями или даже всем классом посетить один из маршрутов в вашем районе. „Активное времяпрепровождение на природе – лучший способ приобрести новые знания. Главное – взять с собой друга, полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор, и отправиться в путешествие!“

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