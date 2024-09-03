Зарплаты в стартапах, созданных в Эстонии иностранцами, значительно выше средней по стране

В первой половине 2024 года общий оборот стартап-компаний, использовавших стартап-визу для рекрутинга талантов, составил 865,2 млн евро, а налогов на рабочую силу государству было уплачено 55,2 млн евро. По данным Департамента статистики, в первом полугодии в компаниях с визовым статусом для привлечения талантов хотя бы один день работал 4431 сотрудник, из них 61% имеют эстонское гражданство, а 38% — иностранное. Средняя брутто-зарплата сотрудников этих компаний составила 3597 евро в месяц, что почти вдвое превышает средний показатель по Эстонии.

Работающие в Эстонии стартап-компании также могут подать заявление на получение стартап-визы для привлечения талантов из-за пределов Европейского Союза. Этой возможностью активно воспользовались такие гиганты эстонского стартап-сектора как Bolt , Swappie, Veriff, Glia и Defsecintel. По данным Департамента полиции и погранохраны, за первое полугодие 58 человек получили временный вид на жительство для работы в Эстонии, а визы для работы в Эстонии получили 42 человека. Наибольшее число работников приехало в Эстонию в этом году из Индии.

Среди стартапов, основанных иностранцами в Эстонии и имеющих действующий статус стартап-визы, наибольшие обороты в первом полугодии продемонстрировали Modash (5 млн евро), Bynalize (3,5 млн евро) и Atomicwallet (3,3 млн евро). По данным Департамента статистики, в первом полугодии в стартап-компаниях, основанных иностранцами, хотя бы один день работали в первом полугодии 239 человек, их брутто-зарплата в среднем составляла 2639 евро в месяц, что значительно выше средней зарплаты в Эстонии.

Руководитель Startup Estonia Еве Пеэтерсон отметила, что если посмотреть на долгосрочное влияние программы стартап-виз, то оно значительно выше данных показателей. „Если принять во внимание экономические показатели основанных иностранцами стартапов и растущих компаний, которые в прошлом воспользовались программой стартап-виз, но статус которых сегодня по разным причинам истек, то их общий оборот в первой половине года составил 28,7 млн ​​евро, а налогов на рабочую силу было выплачено государству в общей сложности 3,9 млн евро“, — сказала Пеетерсон.

„Хотя не все эти цифры и результаты могут быть напрямую связаны со стартап-визой, они все же дают хорошее представление о необходимости программы для местного стартап-сектора. Предоставляя возможность нанимать талантливых специалистов со всего мира и создавать разнообразные команды, программа стартап-виз поддерживает успех наших компаний и создает необходимые предпосылки для их роста“, — добавила Пеэтерсон.

С марта этого года ИТ и технологические компании, работающие в Эстонии более десяти лет, могут подать заявку на участие в визовой программе для растущих компаний, которая позволяет им нанимать таланты, необходимые для развития бизнеса и глобального роста. В первой половине этого года участвующие в программе компании достигли общего оборота в 238 миллионов евро и заплатили налогов на рабочую силу 55,8 миллионов евро. По состоянию на конец июня в Эстонии в них работало 4682 человека.

Визовая программа для растущих компаний была создана по образцу программы стартап-виз, поскольку все больше и больше эстонских стартапов превышает десятилетний лимит, и только по этой причине больше не имеет права на участие в программе стартап-виз. Растущими компаниями являются ИТ и технологические компании старше десяти лет с потенциалом глобального роста, в которых работает не менее 50 сотрудников в Эстонии и которые за последний год заплатили в Эстонии не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу. Важным критерием также является совокупное увеличение уплаченных налогов на рабочую силу как минимум на 20 процентов за последние три года.

Startup Estonia — это государственная программа развития эстонской стартап-экосистемы, дающая толчок появлению стартапов и международным историям успеха. Программу Startup Estonia проводит совместное учреждение EAS и KredEx. Программа Startup Estonia финансируется из средств Европейского Союза (номер проекта 2021-2027.1.03.23-0212).

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