Болезненный урок: Uber получил огромный штраф за разглашение личных данных таксистов

Эксперт по защите персональных данных Hedman Андрес Оявер, пояснил, что Uber передал персональные данные европейских таксистов в США и не обеспечил тех мер защиты, которые предусматривает GDPR.

„Инспекция по защите данных в Нидерландах начала расследование после того, как почти 200 водителей подали жалобу, и проверка выявила нарушения как при хранении, так и при передаче данных. Огромный штраф для Uber еще раз показывает, насколько важно соблюдать правила GDPR при передаче персональных данных на международном уровне“, — прокомментировал Оявер. По мнению голландского органа по защите данных, это серьезное нарушение GDPR, и на размер штрафа не повлиял тот факт, что нарушение было прекращено.

В 2023 году за аналогичное нарушение на Meta был наложен самый крупный штраф в истории GRPR, его размер составил 1,2 млрд евро. Тогда материнскую компанию Facebook обвинили в передаче данных граждан Евросоюза в США без должной защиты.

Конфиденциальные данные без защиты

В решении о штрафе сообщается, что, помимо прочего, Uber собирал конфиденциальные данные европейских таксистов и хранил их на серверах, расположенных в США. „Например, была собрана и сохранена такая информация, как данные счета, копии удостоверяющих личность документов, лицензии на такси, данные о местоположении, фотографии и платежные реквизиты. В некоторых случаях Uber также знал данные о судимости и состоянии здоровья водителей, последние из которых представляют собой особый тип персональных данных“, — отметил Оявер. Эти данные также передавались Uber в свою штаб-квартиру в США на протяжении более двух лет.

В своем решении инспекция по защите данных Нидерландов указала, что, поскольку Uber не использовал стандартные условия контракта и другие защитные меры, предусмотренные GDPR с августа 2021 года, данные водителей из Евросоюза не были в достаточной степени защищены.

Уже третий штраф для Uber