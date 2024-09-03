Госконтроль: Министерству обороны сделано замечание, в законе о госбюджете были допущены ошибки

Госконтроль считает, что годовой бухгалтерский отчет за 2023 год по всем основным моментам справедливо отражает финансовое положение государства, а также экономические результаты и денежные потоки завершившегося отчетного периода. Аудит подтвердил, что экономические операции государства в значительной степени осуществляются в соответствии с законами о государственном бюджете. Отчет о выполнении государственного бюджета за 2023 год дает достоверную информацию о полученных государством доходах, сделанных расходах, инвестициях и финансовых операциях, если не учитывать указанное замечание в части отчета о выполнении бюджета Министерства обороны. По итогам аудита Госконтроль направил министерствам и Государственной канцелярии меморандумы с более подробными замечаниями и рекомендациями.

Однако Госконтроль обнаружил, что в законе о госбюджете на 2023 год были допущены ошибки. В Законе о государственном бюджете не были отражены или были неточно отражены финансовые операции в бюджетах Министерства экономики и коммуникаций и Министерства регионального развития и сельского хозяйства. Речь идет о взносах или возвратных поступлениях в Фонд предпринимательства и инновации и в Фонд развития сельской жизни, а также о плате за управление фондами. Например, некоторые операции вообще не были запланированы в законе о бюджете, а часть из них были указаны не в той строке. В результате в действительности было совершено операций на 122 миллиона евро больше, чем предусмотрено законом о госбюджете.

Кроме того, денежные средства, выделенные сфере управления Министерства экономики и коммуникаций для покрытия роста цен на энергоносители, по ошибке были запланированы в двойном размере, т. е. 200 миллионов евро вместо требовавшихся 100 миллионов. Это уже было темой общественного обсуждения.