Госконтроль: Министерству обороны сделано замечание, в законе о госбюджете были допущены ошибки(2)
Годовой бухгалтерский отчет государства за 2023 год является правильным, но Министерству обороны было сделано замечание за то, что при отражении некоторых хозяйственных операций не соблюдался установленный в Эстонии стандарт финансовой отчетности. Кроме того, Госконтроль в годовом отчете пришел к заключению, что внутригосударственные пособия следует распределять более прозрачно и чаще проверять целесообразность их использования.
Госконтроль считает, что годовой бухгалтерский отчет за 2023 год по всем основным моментам справедливо отражает финансовое положение государства, а также экономические результаты и денежные потоки завершившегося отчетного периода. Аудит подтвердил, что экономические операции государства в значительной степени осуществляются в соответствии с законами о государственном бюджете. Отчет о выполнении государственного бюджета за 2023 год дает достоверную информацию о полученных государством доходах, сделанных расходах, инвестициях и финансовых операциях, если не учитывать указанное замечание в части отчета о выполнении бюджета Министерства обороны. По итогам аудита Госконтроль направил министерствам и Государственной канцелярии меморандумы с более подробными замечаниями и рекомендациями.
Однако Госконтроль обнаружил, что в законе о госбюджете на 2023 год были допущены ошибки. В Законе о государственном бюджете не были отражены или были неточно отражены финансовые операции в бюджетах Министерства экономики и коммуникаций и Министерства регионального развития и сельского хозяйства. Речь идет о взносах или возвратных поступлениях в Фонд предпринимательства и инновации и в Фонд развития сельской жизни, а также о плате за управление фондами. Например, некоторые операции вообще не были запланированы в законе о бюджете, а часть из них были указаны не в той строке. В результате в действительности было совершено операций на 122 миллиона евро больше, чем предусмотрено законом о госбюджете.
Кроме того, денежные средства, выделенные сфере управления Министерства экономики и коммуникаций для покрытия роста цен на энергоносители, по ошибке были запланированы в двойном размере, т. е. 200 миллионов евро вместо требовавшихся 100 миллионов. Это уже было темой общественного обсуждения.
Госконтроль указывает, что при отражении некоторых хозяйственных операций Министерство обороны не придерживалось установленного в Эстонии стандарта финансовой отчетности. В частности, в отчете об исполнении бюджета за 2023 год министерство указало оборонное имущество на сумму около 190 миллионов евро, которое не поступило в Эстонию к 31 декабря 2023 года, а риски и блага, связанные с его владением, не были переданы от продавца покупателю, т. е Министерству обороны. В финансовом учете действует принцип, в соответствии с которым экономическая операция отражается как в бухгалтерии, так и в бюджете в том периоде, в котором она фактически произошла – покупка актива отражается, когда покупатель приобретает контроль над товаром.
В отчете об исполнении бюджета Министерства обороны за 2023 год указаны имущества оборонного назначения, юридическое право собственности на которое было принято от иностранных поставщиков на основании акта, составленного после проведения заводских приемочных испытаний до планируемой и фактической поставки товара в Эстонию. В части некоторых операций министерство считало моментом приобретения контроля дату акта, оформленного после заводских приемочных испытаний в иностранном государстве, хотя в соответствующих договорах о закупках и актах передачи права юридической собственности указывалось, что риски, связанные с имуществом, переходят от продавца к покупателю в момент поставки товара. Это означает, что блага и риски, связанные с активами, переданными на основании указанного акта, продолжали оставаться у продавца и не переходили к Министерству обороны.
Министерство обороны в ходе аудита указало, что прежняя практика основана на результатах обсуждения 2021 года с участием Госконтроля, Государственного центра опорных услуг и Министерства обороны. Однако ситуация, которая сложилась сейчас, не соответствует высказанным в ходе упомянутых дебатов, точкам зрения, которые касались исключительных случаев. Операции 2023 года, которые стали объектами замечаний, являются не исключением, а более широким подходом – в ходе аудита не было выявлено существенных причин отражения операций в отчете об исполнении бюджета до приобретения контроля над товарами.
Как и в предыдущие годы, Госконтроль обращает внимание на недостатки в системе внутреннего контроля Государственного центра оборонных инвестиций и Сил обороны, которые влияют на учет имущества, расходов и дебиторской задолженности как в бухгалтерском учете, так и при исполнении бюджета.
Кроме того, аудит показал, что внутренние государственные пособия не всегда распределяются прозрачно, а в некоторых случаях нет уверенности в том, что они используются по назначению. В 2023 году из госбюджета на внутренние государственные пособия было выделено около 3,2 млрд евро. Но из пояснительной записки к проекту Закона о бюджете не ясно, в каких сферах деятельности, почему и на каких основаниях будут планировалось распределение пособий. Приложение к пояснительной записке о пособиях раскрывает лишь частичную информацию о юридических лицах, получающих пособия, и не согласуется с информацией, представленной в других частях пояснительной записки. Согласно анализу Госконтроля, фактический объем выделенных внутренних пособий был почти в четыре раза больше, чем указано в приложении 3 к пояснительной записке.
Существуют различные инструкции и правила распределения и использования внешних пособий, которые контролируются на нескольких уровнях, следует регулярно предоставлять соответствующие отчеты и пр. В то же время, министерства часто выделяют внутренние государственные пособия, не ставя перед их получателями четких задач, не требуя от них отчетов о выполнении договора и не оценивая, использовались ли денежные средства по назначению.
Распределение внутренних государственных пособий не всегда прозрачно и не всегда обеспечивает честную конкуренцию – некоторые учреждения не имеют процедур распределения государственных пособий, и деньги выделяются без открытого конкурса.
Учитывая объем внутренних государственных пособий, общественность и Рийгикогу должны иметь информацию о том, в каких сферах и в рамках каких программ, почему, на каких основаниях (правовые акты, туры ходатайств и пр.) и в каком объеме планируется распределять пособия. Эта информация должна быть включена в пояснительную записку к проекту Закона о государственном бюджете, а предоставление информации о пособиях должно стать более систематическим.
Для реализации программы учреждениям следует установить соответствующий порядок. Чтобы обеспечить прозрачность распределения пособий, оно должно осуществляться либо на основании закона, либо в условиях свободной конкуренции, например, путем проведения открытых туров ходатайств. Распределение пособий другими способами, например, путем принятия решения, может происходить только в исключительных обстоятельствах и должно быть обосновано.
Большой объем неиспользованных за бюджетный год излишков и их несвоевременное выявление привели к тому, что отсутствует полная информация о средствах, фактически использованных министерствами в течение бюджетного года. Увеличение переносимых остатков бюджета приостановилось в 2023 году, оставшись на уровне 1,6 млрд евро, но на определение не использованных в бюджетном году остатков по-прежнему требуется около полугода. В связи с занимающим шесть месяцев определением остатков возникает вопрос о том, были ли эти деньги действительно запланированы в сферах управления и для каких целей, если они не были нужны в течение первого полугодия после окончания бюджетного года. Вдобавок существует риск того, что определение остатков займет так много времени, что деньги уже можно не успеть использовать разумным образом. Большой объем профицита бюджета и задержки в принятии решений о переносе средств уменьшают прозрачность процесса использования госбюджета.
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