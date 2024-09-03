Завтра кабель EstLink 2 введут в эксплуатацию. Цена на электроэнергию должна снизиться(1)
Завтра, 4 сентября, будет введен в эксплуатацию передающий электрокабель EstLink 2, проложенный между Эстонией и Финляндией. Системный администратор Elering делает это на полторы недели раньше запланированного, сообщает Delfi Ärileht.
Компания Elering сообщала в середине августа, что кабель EstLink 2, вышедший из строя в конце января, планируется ввести в эксплуатацию 12 сентября. 650-мегаваттное соединение вернется на рынок электроэнергии уже завтра, 4 сентября, в час ночи.
Несмотря на завершение ремонтных работ, на полную мощность EstLink 2 эксплуатироваться пока не будет. Из-за работ, проводимых на подстанции Раума, финский системный администратор Fingrid ограничит мощность передающих кабелей в направлении Финляндия-Эстония с максимальных 1000 мегаватт до 558 мегаватт. Ограничение будет действовать до 18 часов пятницы.
По сообщению компании Elering, работы по ремонту кабеля завершены, были проведены подготовительные работы для его запуска. „Начавшееся вчера тестирование кабеля продолжится сегодня, это является обязательным условием для возобновления соединения. Если в результате испытаний не будет сбоев, соединение будет доступно на рынке с завтрашнего дня“, - сказал Рейго Хауг, руководитель подразделения Elering, отвечающего за соединения EstLink.
Для устранения неисправности, возникшей на побережье Эстонии, требовалось заменить участок кабеля длиной около 300 м резервным кабелем и подключить его к существующей кабельной линии. В начале августа с морской платформы был завершен монтаж соединительной муфты, с помощью которой замещающий кабель соединили с морским подводным кабелем, к настоящему времени завершен монтаж соединительной муфты со стороны берега.
Для того чтобы защитить кабель бумажно-масляной изоляцией, потребовалось специальное оборудование и персонал со специальной подготовкой и опытом работы. Ключевую роль в успешном завершении ремонтных работ сыграли норвежские и эстонские субподрядчики. Для ремонта кабеля были проведены масштабные строительные работы.
Хотя ремонтные работы завершены настолько, что кабель можно ввести в эксплуатацию, в ближайшие месяцы работы будут продолжаться. До наступления зимы необходимо закончить все необходимые работы по забутовке, укреплению берегов и грунта, а также ликвидировать временные сооружения, включая дороги, платформы, краны и осушенный участок моря.
Завершается техобслуживание электростанции Аувере
Возвращение в эксплуатацию кабеля EstLink 2, не работавшего с конца января, должно положительно отразиться на биржевых ценах на электроэнергию. По мнению экспертов рынка электроэнергии, выход из строя 650-мегаваттного кабеля стал основной причиной резкого роста цен на электроэнергию в Эстонии в те дни, когда электропотребление увеличивалось, а солнечной энергии было мало. Например, сегодня с 20 до 21 часа цена на электроэнергию на бирже в эстонской ценовой зоне составит 500,9 евро за мегаватт-час. Поскольку электроэнергия в Финляндии стоит дешевле, чем в странах Балтии, возвращение на рынок кабельной передачи поможет сократить разницу в ценах между двумя ценовыми зонами. Как писало в воскресенье издание Ärileht, последние две недели цены на электроэнергию в Финляндии были в среднем примерно в 10 раз ниже, чем в Эстонии.
По оценке аналитиков концерна Eesti Energia, выход из строя кабеля EstLink2 мог привести к тому, что летом цена на электроэнергию выросла до 55 евро за мегаватт-час.
Цены на электроэнергию удастся удержать на более низком уровне и благодаря тому, что возобновляет работу Аувереская электростанция, не работавшая полтора месяца. 7 июля 274-мегаваттная станция Аувере стала на плановое техническое обслуживание, и, как ожидается, заработает на полную мощность в первые часы среды.
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