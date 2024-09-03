Завтра кабель EstLink 2 введут в эксплуатацию. Цена на электроэнергию должна снизиться

Завершается техобслуживание электростанции Аувере

Возвращение в эксплуатацию кабеля EstLink 2, не работавшего с конца января, должно положительно отразиться на биржевых ценах на электроэнергию. По мнению экспертов рынка электроэнергии, выход из строя 650-мегаваттного кабеля стал основной причиной резкого роста цен на электроэнергию в Эстонии в те дни, когда электропотребление увеличивалось, а солнечной энергии было мало. Например, сегодня с 20 до 21 часа цена на электроэнергию на бирже в эстонской ценовой зоне составит 500,9 евро за мегаватт-час. Поскольку электроэнергия в Финляндии стоит дешевле, чем в странах Балтии, возвращение на рынок кабельной передачи поможет сократить разницу в ценах между двумя ценовыми зонами. Как писало в воскресенье издание Ärileht, последние две недели цены на электроэнергию в Финляндии были в среднем примерно в 10 раз ниже, чем в Эстонии.