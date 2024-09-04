По результатам летней посещаемости торговый центр Solaris выявил интересную тенденцию

Руководитель торгового центра Solaris Улла Ванн отметила, это перемены в потребительском поведении вызваны изменениями в планировании летних отпусков и в рабочей культуре Эстонии: „Все чаще у нас в стране в офисах проводят меньше времени, а с приходом тепла люди уже во второй половине недели уезжают из Таллинна за город или отправляются на проходящие по всей Эстонии музыкальные и театральные фестивали“.

Этим летом, с начала июня до конца августа, торговый центр Solaris посетили более 1,3 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посещаемость центра выросла почти на 9%. Наиболее активным днем лета стал вторник, 27 августа, а самым тихим – канун Иванова дня, 23 июня.

По данным Департамента статистики, в июне предприятия по размещению посетило на 25% больше иностранных туристов, чем за тот же период прошлого года, поэтому можно предположить, что вне зависимости от дня недели число посетителей центра увеличилось также за счет прибывающих в Таллинн и посещающих центр города туристов.

Самым посещаемым летним месяцем по-прежнему остается июнь, а месяцем с наименьшей посещаемостью – июль: и это не меняется уже два года. В июне торговый центр Solaris посещают в среднем чуть более 15 000 человек в день, а в июле – свыше 14 000 человек в день. Наибольшая разница была заметна при сравнении статистики августа прошлого и этого года – в августе этого года центр посетили 70 000 человек, что на 13% больше, чем годом ранее.

„Можно предположить, что в прошлом году люди больше отдыхали в августе или предпочитали проводить больше времени за пределами столицы“, – добавила Ванн, отметив, что на основании посещений за последние две недели можно сказать, что летний отпускной период на данный момент уже закончился.

„Посещаемость центра резко выросла в прошлые выходные, превысив даже весенние показатели: отпуска завершаются, люди вернулись в Таллинн, готовятся к школе и новому рабочему сезону“, – сказала Ванн.