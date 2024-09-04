Насколько безопасен подъезд многоквартирного дома?

„В этом году краж в подъездах было значительно больше, чем в прошлом, а август стал рекордным месяцем“, – сказал эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла и добавил, что для вора стоящие в коридоре вещи – легкая добыча.

„Разумеется, следует сразу отметить, что хранение велосипедов и прочих вещей в подъездах многоквартирных домов противоречит требованиям пожарной безопасности, поэтому велосипеды необходимо хранить в кладовках, где можно установить техническую охрану, то есть датчики движения, магнитные датчики и т. п.“ – подчеркнул он.

Подъезд небезопасен

Можно предположить, что подъезд многоквартирного дома безопасен, однако руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс опроверг это утверждение: „Чужаки без труда проникают в подъезды, поэтому советую всегда убирать велосипеды, коляски и самокаты в запираемую кладовку или квартиру. Это надо делать даже тогда, когда вы идете домой или к кому-то в гости менее чем на час“.

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что безопасность многоквартирного дома часто переоценивают. Например, жилец дома, не предчувствуя ничего плохого, может впустить человека в подъезд, полагая, что это новый сосед или чей-то гость из квартиры, сдаваемой в краткосрочную аренду.

„Профессиональному вору не составит труда войти в подъезд даже при наличии домофона“, – сказал Пярьяла и добавил, что, если в окне подъезда виднеется дорогой велосипед, злоумышленник найдет способ проникнуть в дом.

Что воруют?

По словам Прантса, чаще всего воруют вещи, которые легко сбыть, например, велосипеды, самокаты и технику. Это подтверждают и случаи, произошедшие в этом году.

В ночь на 29 июля в Тарту из запертого подъезда многоквартирного дома на улице Тульби украли велосипед Scott, пристегнутый велозамком. Ущерб составил 900 евро.

В ночь на 28 июня в Тарту из подъезда многоквартирного дома на улице Куперьянови украли велосипед Head. Ущерб оценивается в 1500 евро.

Хранить вещи в подъезде нельзя