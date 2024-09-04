Новости Эстонии
04.09.2024, 07:01

РЕЙТИНГ | В какие школы дети ходят с наибольшим удовольствием? В шестерке лучших - школа Ида-Вирумаа

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РЕЙТИНГ ШКОЛ В ШЕСТИ ГОРОДАХ: участие школ в опросе является добровольным. В материале мы освещаем результаты школ шести крупных городов
РЕЙТИНГ ШКОЛ В ШЕСТИ ГОРОДАХ: участие школ в опросе является добровольным. В материале мы освещаем результаты школ шести крупных городов
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Школы принято ранжировать по результатам экзаменов. „Эстонский Экспресс“ публикует другой рейтинг, показывающий не менее важный аспект, чем академические результаты: в какие школы учащиеся ходят с большим удовольствием?

„Я хорошо чувствую себя в школе!“

„В большинстве случаев я хожу в школу с удовольствием.“

„В школе интересно.“

В прошлогоднем опросе удовлетворенности учащихся восьмиклассников эстонских школ спрашивали, в какой степени они согласны с вышеназванными утверждениями.

„Пятерка“ была самой высокой оценкой, „единица“ самой низкой — так оценивают работу учеников сами школы.

На основе средней оценки, присвоенной этим трем утверждениям, исследователи рассчитали удовлетворенность учащихся школой. В каких школах оказались самые счастливые ученики?

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