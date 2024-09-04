04.09.2024, 07:01
РЕЙТИНГ | В какие школы дети ходят с наибольшим удовольствием? В шестерке лучших - школа Ида-Вирумаа(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Школы принято ранжировать по результатам экзаменов. „Эстонский Экспресс“ публикует другой рейтинг, показывающий не менее важный аспект, чем академические результаты: в какие школы учащиеся ходят с большим удовольствием?
„Я хорошо чувствую себя в школе!“
„В большинстве случаев я хожу в школу с удовольствием.“
„В школе интересно.“
В прошлогоднем опросе удовлетворенности учащихся восьмиклассников эстонских школ спрашивали, в какой степени они согласны с вышеназванными утверждениями.
„Пятерка“ была самой высокой оценкой, „единица“ самой низкой — так оценивают работу учеников сами школы.
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