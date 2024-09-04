04.09.2024, 12:15
ОБЗОР | Биржевая цена на электроэнергию снова растет. Какой пакет выбрать накануне отопительного сезона?
ФОТО: | Delfi Meedia
Какой пакет электроэнергии выбрать в этом году перед отопительным сезоном? Принимая решение, в первую очередь учитывайте количество потребляемой вами электроэнергии, тип жилья, в котором живете, и ваш ежемесячный бюджет, советует Delfi Ärileht.
Как сказала Биргит Йыгева, руководитель портала Elektrihind.ee, обычно практичные потребители проверяют стоимость своего пакета электроэнергии дважды в год: в конце отопительного сезона и перед его началом. В настоящее время на рынке представлены два типа пакетов: пакеты с фиксированной ценой и биржевые пакеты.
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