Экономика
04.09.2024, 12:15

ОБЗОР | Биржевая цена на электроэнергию снова растет. Какой пакет выбрать накануне отопительного сезона?

 
При сравнении цен ориентиром должна служить средняя цена за единицу товара, так как сравнивать на основе маржи, ежемесячной платы или любого другого отдельного параметра - все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами.
При сравнении цен ориентиром должна служить средняя цена за единицу товара, так как сравнивать на основе маржи, ежемесячной платы или любого другого отдельного параметра - все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Какой пакет электроэнергии выбрать в этом году перед отопительным сезоном? Принимая решение, в первую очередь учитывайте количество потребляемой вами электроэнергии, тип жилья, в котором живете, и ваш ежемесячный бюджет, советует Delfi Ärileht.

Как сказала Биргит Йыгева, руководитель портала Elektrihind.ee, обычно практичные потребители проверяют стоимость своего пакета электроэнергии дважды в год: в конце отопительного сезона и перед его началом. В настоящее время на рынке представлены два типа пакетов: пакеты с фиксированной ценой и биржевые пакеты.

Что происходит на рынке электроэнергии?

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