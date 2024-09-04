ОБЗОР | Биржевая цена на электроэнергию снова растет. Какой пакет выбрать накануне отопительного сезона?

Как сказала Биргит Йыгева, руководитель портала Elektrihind.ee, обычно практичные потребители проверяют стоимость своего пакета электроэнергии дважды в год: в конце отопительного сезона и перед его началом. В настоящее время на рынке представлены два типа пакетов: пакеты с фиксированной ценой и биржевые пакеты.