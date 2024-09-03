ВИДЕО | В приоритете только эстонский, а не знания. Министр образования ответила на 10 главных вопросов про школьную реформу

Главные страхи:

(таймкоды передачи)

00:35 Дети не получат качественное образование и не выучат предмет, так как будут плохо понимать учителя. В итоге дети худо-бедно сдадут эстонский, но физику, химию и математику нормально знать не будут.

2:49 Сегрегация станет официальной. Интеграции с эстонскими детьми не будет, дети на переменах, секциях и дома все равно будут говорить на русском и жить в своем пузыре.

6:30 Школы перехода станут школами гетто, так как там будут работать учителя с ломаным эстонским, а сильных детей будут отдавать сразу в эстонские школы с уже налаженной системой. В итоге пострадают и русскоязычные, и эстоноязычные школы из-за наплыва русскоязычных детей.

8:38 Детей будут обучать люди без педагогического образования. Качество образования упадет, потому что учить сможет „любая уборщица с С1“.

11:37 Может, способные дети и справятся, а дети, родители которых не смогут им помогать или платить репетитору, - нет. Главным образом сильно пострадают дети с особенностями - ведь для них и на родном языке программа сложная.

15:00 У детей будут большие психологические проблемы, особенно у четвероклассников - так как у них резко все обучение стало не на родном языке.

20:29 Родители не смогут помогать ребенку с домашним заданием, так как не знают эстонский. Также не смогут общаться с педагогами, директором и участвовать в школьной жизни ребенка.



22:53 Детские сады полноценно не подготовят к обучению на эстонском, так как нет программ и методик.

25:34 Дети не будут в совершенстве владеть родным русским языком, не будут знать культуру, читать Достоевского и знать историю. Ведь в неделю будет только 2 часа русского языка.