ВИДЕО | В приоритете только эстонский, а не знания. Министр образования ответила на 10 главных вопросов про школьную реформу(22)
В интервью RusDelfi министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) ответила на главные вопросы про переход на эстонский язык обучения. Смотрите видео!
С первого сентября в Эстонии началась реформа образования. Все детские сады и школы должны перейти на эстонский язык обучения. В 2024 году полностью на эстонском преподают в первом и четвертом классах. В связи с этим в обществе возникло много переживаний и страхов. Справится ли ребенок? Сможет ли родитель помочь? Найдутся ли качественные педагоги? Не потеряем ли мы целое поколение детей, которых затронет реформа?
RusDelfi собрал десять страхов из-за перехода на эстонский язык обучения и попросил Министра образования и науки Кристину Каллас ответить на вопросы общественности.
В видеоинтервью она сказала: „Русскоязычным учителям с категорией С1 хватит словарного запаса, чтобы преподавать на эстонском“, „сейчас на педагогических факультетах обучается 6000 студентов, это даже хорошо, что многие уже работают в школах - так они сразу получают необходимый опыт“, „домашняя работа - это повторение, поэтому родители все равно смогут помогать детям, даже не владея эстонским“, „нет научного подтверждения, что дети с [особыми] потребностями не могут учиться на иностранном языке“, „от министра зависит меньше, чем от родителя или учителей“, „регулирования общения между учителем и родителями нет, если они не нашли общий язык - поможет искусственный интеллект“, „не стоит переживать, что ребёнок не будет говорить по-русски, у меня в школе было еще меньше уроков русского, но дома мы говорили на русском“.
Смотрите видео!
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