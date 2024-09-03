Новости Эстонии
03.09.2024, 11:15

ВИДЕО | В приоритете только эстонский, а не знания. Министр образования ответила на 10 главных вопросов про школьную реформу

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интервью RusDelfi

В интервью RusDelfi министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) ответила на главные вопросы про переход на эстонский язык обучения. Смотрите видео!

С первого сентября в Эстонии началась реформа образования. Все детские сады и школы должны перейти на эстонский язык обучения. В 2024 году полностью на эстонском преподают в первом и четвертом классах. В связи с этим в обществе возникло много переживаний и страхов. Справится ли ребенок? Сможет ли родитель помочь? Найдутся ли качественные педагоги? Не потеряем ли мы целое поколение детей, которых затронет реформа?

RusDelfi собрал десять страхов из-за перехода на эстонский язык обучения и попросил Министра образования и науки Кристину Каллас ответить на вопросы общественности.

В видеоинтервью она сказала: „Русскоязычным учителям с категорией С1 хватит словарного запаса, чтобы преподавать на эстонском“, „сейчас на педагогических факультетах обучается 6000 студентов, это даже хорошо, что многие уже работают в школах - так они сразу получают необходимый опыт“, „домашняя работа - это повторение, поэтому родители все равно смогут помогать детям, даже не владея эстонским“, „нет научного подтверждения, что дети с [особыми] потребностями не могут учиться на иностранном языке“, „от министра зависит меньше, чем от родителя или учителей“, „регулирования общения между учителем и родителями нет, если они не нашли общий язык - поможет искусственный интеллект“, „не стоит переживать, что ребёнок не будет говорить по-русски, у меня в школе было еще меньше уроков русского, но дома мы говорили на русском“.

Смотрите видео!

Главные страхи:

(таймкоды передачи)

00:35 Дети не получат качественное образование и не выучат предмет, так как будут плохо понимать учителя. В итоге дети худо-бедно сдадут эстонский, но физику, химию и математику нормально знать не будут.

2:49 Сегрегация станет официальной. Интеграции с эстонскими детьми не будет, дети на переменах, секциях и дома все равно будут говорить на русском и жить в своем пузыре.

6:30 Школы перехода станут школами гетто, так как там будут работать учителя с ломаным эстонским, а сильных детей будут отдавать сразу в эстонские школы с уже налаженной системой. В итоге пострадают и русскоязычные, и эстоноязычные школы из-за наплыва русскоязычных детей.

8:38 Детей будут обучать люди без педагогического образования. Качество образования упадет, потому что учить сможет „любая уборщица с С1“.

11:37 Может, способные дети и справятся, а дети, родители которых не смогут им помогать или платить репетитору, - нет. Главным образом сильно пострадают дети с особенностями - ведь для них и на родном языке программа сложная.

15:00 У детей будут большие психологические проблемы, особенно у четвероклассников - так как у них резко все обучение стало не на родном языке.

20:29 Родители не смогут помогать ребенку с домашним заданием, так как не знают эстонский. Также не смогут общаться с педагогами, директором и участвовать в школьной жизни ребенка.

22:53 Детские сады полноценно не подготовят к обучению на эстонском, так как нет программ и методик.

25:34 Дети не будут в совершенстве владеть родным русским языком, не будут знать культуру, читать Достоевского и знать историю. Ведь в неделю будет только 2 часа русского языка.

27:35 Через несколько лет все поймут, что ничего не получилось, реформа не удалась, и все откатится назад. Но дети, родители и учителя потратят много нервов, а государство денег, в итоге это ни к чему не приведет.

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