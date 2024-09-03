Экономика
03.09.2024, 11:55

Цена на электроэнергию в очередной раз превысила критическую отметку. Крупнейший потребитель остановил производство

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Из-за высоких цен на электроэнергию производство Estonian Cell уже несколько раз останавливалось
Из-за высоких цен на электроэнергию производство Estonian Cell уже несколько раз останавливалось
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Крупнейший в Эстонии производитель древесной массы, потребляющий электроэнергию, компания Estonian Cell, в воскресенье вечером остановил производство. По словам руководителя компании Сийри Лахе, поломка Estlink 2 оказала разрушительное влияние на цены на электроэнергию, пишет Delfi Ärileht.

Компания Estonian Cell решила остановить производство из-за дороговизны. По словам члена правления Сийри Лахе, предприятие все лето продавало продукцию по цене ниже себестоимости, чтобы найти наименее убыточное решение. Однако теперь было решено остановить производство на 11 дней. По словам Лахе, при планировании отключения был учтен заявленный срок ремонта Estlink 2.

„Производство начнется, когда Estlink 2 снова заработает, и мы надеемся, что это несколько снизит цены на электроэнергию.

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