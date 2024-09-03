Цена на электроэнергию в очередной раз превысила критическую отметку. Крупнейший потребитель остановил производство

Компания Estonian Cell решила остановить производство из-за дороговизны. По словам члена правления Сийри Лахе, предприятие все лето продавало продукцию по цене ниже себестоимости, чтобы найти наименее убыточное решение. Однако теперь было решено остановить производство на 11 дней. По словам Лахе, при планировании отключения был учтен заявленный срок ремонта Estlink 2.