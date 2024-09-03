Новыми вице-председателями Eesti 200 стали министр Лийза Пакоста и вице-мэр Таллинна Алексей Яшин

„Мы – представители либерального и инновационного мировоззрения, и наши вице-председатели своими действиями также это мировоззрение представляют. Eesti 200 должна стать сильнее, чем раньше, в своем видении того, как внести изменения в образование, экономику и государственное управление. У нас сильная и сплоченная команда, с помощью которой мы можем привнести больше инновационного мышления, свежести в политический ландшафт и принять важные стратегические решения для нашей страны – но для этого мы должны быть смелыми, трудолюбивыми и уверенными в себе“, – сказала Каллас.