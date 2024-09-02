ФОТО ИЗ СУДА | Скандальный предприниматель Марко Ластик собирается договориться с прокуратурой

К соглашению с Европейской прокуратурой стремятся также брат Марко Ластика, Эрки Ластик, и бывший член правления IT-компании Almic Алар Антон.

В ходе прошедших в последние месяцы переговоров местные делегированные прокуроры Европейской прокуратуры и адвокаты обвиняемых пришли к решению о том, что будут ходатайствовать перед судом о переходе к упрощенному судебному процессу. Однако для этого необходимо получить одобрение Европейской прокуратуры, в связи с чем судебные заседания, вероятно, откладываются до 20 сентября.

Помимо заключения соглашения, прокуратура намерена прекратить уголовное преследование в отношении нескольких других компаний, связанных с обвинениями в мошенничестве, а также одного лица, поскольку не считает дальнейшие споры целесообразными.

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