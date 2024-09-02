Пекин покрывает большую часть расходов, связанных с визитом делегации Рийгикогу в Китай

Председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Китаем Тоомас Кивимяги (Партия реформ), вице-председатель Хельмен Кютт (СДП) и члены группы Андрей Коробейник (Центристская партия), Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия), Лаури Лаатс (Центристская партия) и Март Маастик (Isamaa) находятся с визитом в Китае, сообщила пресс-служба Рийгикогу на прошлой неделе. Визит депутатов Рийгикогу начался в четверг, 29 августа, и продлится для руководителей парламентской группы до 9 сентября, хотя некоторые депутаты вернутся в Эстонию раньше.

„Визит осуществляется по приглашению посла Китая Го Сяомэй, целью визита является обсуждение отношений Эстонии и Китая в различных сферах и поддержание прагматичного диалога между двумя странами в текущей сложной геополитической ситуации“, – сообщила пресс-служба Рийгикогу ERR в понедельник.

На вопрос о расходах на визит и кто их оплатит, пресс-служба Рийгикогу ответила: „Расходы по командировке будут определены после ее завершения. На данный момент китайская сторона покрывает расходы на размещение и транспорт. Частичное возмещение расходов принимающей стороной является обычной практикой для командировок членов парламента“.

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