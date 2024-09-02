Новости Эстонии
02.09.2024, 18:50

Вице-мэр Кристьян Ярван о народной петиции: инициатор протеста искажает факты

 
Вице-мэр Кристьян Ярван не согласен ни с одним из утверждений, содержащихся в петиции с требованием его отставки.
Вице-мэр Кристьян Ярван не согласен ни с одним из утверждений, содержащихся в петиции с требованием его отставки.
ФОТО: Daniel Leevik | Delfi Meedia

Менее чем за 48 часов петиция об отставке Кристьяна Ярвана (Isamaa), отвечающего в Таллинне за транспортную сферу, собрала 3 518 подписей, необходимых для рассмотрения инцитиативы о его отстранении. По словам самого Ярвана, в документе много ложных утверждений.

„Петиции, несомненно, являются важным форматом гражданского общества. К сожалению, в данном конкретном случае обвинения основаны на ложных утверждениях. Инициатор протеста сам признал, что ошибся в фактах. Конечно, он не может нести за это полную ответственность, ведь он опирался на ложные утверждения моего коллеги, которые я уже опроверг в своей статье“, - сказал Кристьян Ярван, ссылаясь на статью-мнение в издании Eesti Päevaleht.

В петиции с требованием отставки отмечается, что действия и слова Ярвана сильно противоречат стратегии развития Таллинна и что его действия сейчас напрямую угрожают благополучию, здоровью и жизни жителей города.

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