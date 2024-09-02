ВИДЕО | Глава МВД об изъятии копии лихулаского памятника: не хочу видеть в Эстонии бюсты ни одной оккупационной власти

„Мы знаем, что в сегодняшней ситуации Россия обязательно захотела бы максимально усилить это, чтобы жизнь в Эстонии не была бы такой стабильной. Это и есть работа полиции — предотвращать такие ситуации“, — пояснил Ляэнеметс в разговоре с Delfi причины конфискации копии лихулаского памятника.