Новости Эстонии
02.09.2024, 17:35

ВИДЕО | Глава МВД об изъятии копии лихулаского памятника: не хочу видеть в Эстонии бюсты ни одной оккупационной власти

 
Что случилось с оригинальным памятником в Лихула?

По мнению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), памятник с символикой оккупационной власти всегда вызывает отклики и конфликты между различными общественными группами.

„Мы знаем, что в сегодняшней ситуации Россия обязательно захотела бы максимально усилить это, чтобы жизнь в Эстонии не была бы такой стабильной. Это и есть работа полиции — предотвращать такие ситуации“, — пояснил Ляэнеметс в разговоре с Delfi причины конфискации копии лихулаского памятника.

Как уже сообщалось, в субботу полиция конфисковала копию скандального лихулаского памятника, которую планировалось отвезти в кузове автомобиля на воскресеное мероприятие, посвященное 20-летию сноса бывшего памятника в Лихула. Полиция получила информацию о том, что в Лихула планируют установить памятник, на котором могут быть запрещенные символы.

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