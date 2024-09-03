„Аллея гниет и умирает“. Из-за ремонта жители беспокоятся о судьбе деревьев

„Раскопки такие глубокие, что видно, как повреждена корневая система. А эти деревья как раз у меня под окном. Моей маме исполнилось 90 лет, она все время дома сидит и любуется этой красотой весной, а осенью ждёт, когда опять деревья расцветут“, — рассказывает Елена Леонова, член правления дома на Тарту мнт. О судьбе аллеи еще в начале ремонтных работ неравнодушные жители интересовались у строителей, но те заверили, что с деревьями все будет хорошо — их защитят брусьями. „Так и было, — говорит Елена. — Пока буквально на днях мне не позвонили и не сообщили, что корни сильно повреждены. По нормативам, ближе трех метров к деревьям вести работы запрещено. Мало того, что по Ластекоду пропахали и до сих пор копают, так еще и между деревьями сделали ров. То есть полностью повредили корневую систему — аллея начнет гнить и умирать“.