По словам жителей, каштановая аллея скоро исчезнет
По словам жителей, каштановая аллея скоро исчезнет
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia
Новости Эстонии
03.09.2024, 07:17

„Аллея гниет и умирает“. Из-за ремонта жители беспокоятся о судьбе деревьев

 (5)

В редакцию RusDelfi обратились неравнодушные жители дома по адресу Тарту мнт, 24 в связи с ремонтом на улице Ластекоду. Жильцов очень беспокоит каштановая аллея, которая, по их словам, в процессе ремонта гибнет.

„Раскопки такие глубокие, что видно, как повреждена корневая система. А эти деревья как раз у меня под окном. Моей маме исполнилось 90 лет, она все время дома сидит и любуется этой красотой весной, а осенью ждёт, когда опять деревья расцветут“, — рассказывает Елена Леонова, член правления дома на Тарту мнт. О судьбе аллеи еще в начале ремонтных работ неравнодушные жители интересовались у строителей, но те заверили, что с деревьями все будет хорошо — их защитят брусьями. „Так и было, — говорит Елена. — Пока буквально на днях мне не позвонили и не сообщили, что корни сильно повреждены. По нормативам, ближе трех метров к деревьям вести работы запрещено. Мало того, что по Ластекоду пропахали и до сих пор копают, так еще и между деревьями сделали ров. То есть полностью повредили корневую систему — аллея начнет гнить и умирать“.

Елена показывает сделанные фотографии и делится, что аллея для нее имеет важное значение. „Я выросла на этой улице. Деревья старше меня на семь лет. Очень хочу спасти“. Также жительница уверяет: после того, как строители увидели, что она делает видео поврежденных корней, сразу все прикопали. „Но корневая система уже повреждена“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии