В Таллиннском аэропорту днем в понедельник образовалась длинная очередь на досмотр

„Мы вернулись к ограничению, согласно которому с собой в ручную кладь можно взять емкость с жидкостью не более 100 мл. На примере первого дня можно сказать, что очереди у нас были немного больше“, – сказал начальник отдела безопасности Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас.

По словам Пихлакаса, изменения в системе безопасности произошли в результате постановления Европейской комиссии, согласно которому с 1 сентября сканеры, установленные в настоящее время в Таллиннском аэропорту, могут использоваться только для досмотра емкостей объемом до 100 миллилитров.

„Более крупные емкости нельзя проверять с помощью этих сканеров, это ограничение связано с тем, что Европейская комиссия хочет уточнить, соответствуют ли эти сканеры ожиданиям. Европейская комиссия заявила, что ограничения носят временный характер и работает вместе с производителями, чтобы эти ограничения были как можно более краткосрочными“, – пояснил Пихлакас.

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