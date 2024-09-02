В Таллиннском аэропорту днем в понедельник образовалась длинная очередь на досмотр
В Таллиннском аэропорту, который с сентября временно ужесточил контроль безопасности по требованию Европейской комиссии, в полдень 2 сентября образовались длинные очереди, доходившие до входа в аэропорт, к 12:45 очереди исчезли, пишет rus.err.ee.
„Мы вернулись к ограничению, согласно которому с собой в ручную кладь можно взять емкость с жидкостью не более 100 мл. На примере первого дня можно сказать, что очереди у нас были немного больше“, – сказал начальник отдела безопасности Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас.
По словам Пихлакаса, изменения в системе безопасности произошли в результате постановления Европейской комиссии, согласно которому с 1 сентября сканеры, установленные в настоящее время в Таллиннском аэропорту, могут использоваться только для досмотра емкостей объемом до 100 миллилитров.
„Более крупные емкости нельзя проверять с помощью этих сканеров, это ограничение связано с тем, что Европейская комиссия хочет уточнить, соответствуют ли эти сканеры ожиданиям. Европейская комиссия заявила, что ограничения носят временный характер и работает вместе с производителями, чтобы эти ограничения были как можно более краткосрочными“, – пояснил Пихлакас.
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