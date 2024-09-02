Почему у эстонской полиции только один патрульный электромобиль?

В сентябре 2022 года Департамент полиции и погранохраны (PPA) стал использовать для патрулирования в Харьюмаа электрический автомобиль Volkswagen ID4 GTX. Новый полицейский электромобиль выполняет те же функции, что и патрульные машины с двигателем внутреннего сгорания. Для того чтобы электромобиль можно было использовать для нужд полиции, предприятие Profile Vehicles Baltic переоборудовало его соответствующим образом. На зарядку электромобиль ставят в полицейском участке.

Еще до того как для патрулирования стали использовать электромобиль, в распоряжении полиции уже имелся электрический микроавтобус Peugeot E-expert, его использовали для курьерской доставки.

Как сказал Delfi Ärileht Таго Трей, отвечающий за наземный транспорт РРА, оба автомобиля были встречены хорошо, они обладают хорошими ходовыми качествами, быстро разгоняются, довольно вместительные.

„Главная проблема электромобилей, особенно зимой, это скорость зарядки и запас хода, то есть километраж, который может проехать электромобиль без подзарядки“, - сказал Трей.

Департамент полиции и погранохраны, как отметил Трей, пока решил ограничиться теми электромобилями, которые есть в его распоряжении. Стоимость электромобилей и инфраструктура зарядки электромобилей - вот главные причины, объясняющие это решение.

Как уточнил Трей, полиция сейчас строит электрическую зарядную станцию.

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