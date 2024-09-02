Зарплату учителей, видимо, в желаемом объеме не повысят. Кристина Каллас: это невыполнимо

Следующая встреча по вопросу заключения соглашения в сфере образования состоится 27 сентября. По словам главы Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, будут обсуждаться как зарплаты учителей следующего года, так и более отдаленные планы,

„Во вторник был обнародован летний экономический прогноз, и в связи с этим мы начинаем и переговоры с правительством конкретно по минимальной зарплате на следующий год. В то же время правительство работает над четырехлетней бюджетной стратегией, и это может быть больше касается соглашения в сфере образования, где мы обязательно хотим заключить долгосрочное соглашение по заработной плате“, - сказал Вольтри порталу Delfi.