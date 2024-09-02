02.09.2024, 15:30
Зарплату учителей, видимо, в желаемом объеме не повысят. Кристина Каллас: это невыполнимо(2)
ФОТО: JASSU HERTSMANN | DELFI MEEDIA
На этой неделе начинаются переговоры по минимальной зарплате учителей, в конце сентября состоится встреча по вопросу соглашения в сфере образования.
Следующая встреча по вопросу заключения соглашения в сфере образования состоится 27 сентября. По словам главы Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, будут обсуждаться как зарплаты учителей следующего года, так и более отдаленные планы,
Уже заказано?