Новости Эстонии
02.09.2024, 15:30

Зарплату учителей, видимо, в желаемом объеме не повысят. Кристина Каллас: это невыполнимо

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Кристина Каллас и Реэмо Вольтри
Кристина Каллас и Реэмо Вольтри
ФОТО: JASSU HERTSMANN | DELFI MEEDIA

На этой неделе начинаются переговоры по минимальной зарплате учителей, в конце сентября состоится встреча по вопросу соглашения в сфере образования.

Следующая встреча по вопросу заключения соглашения в сфере образования состоится 27 сентября. По словам главы Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, будут обсуждаться как зарплаты учителей следующего года, так и более отдаленные планы,

„Во вторник был обнародован летний экономический прогноз, и в связи с этим мы начинаем и переговоры с правительством конкретно по минимальной зарплате на следующий год. В то же время правительство работает над четырехлетней бюджетной стратегией, и это может быть больше касается соглашения в сфере образования, где мы обязательно хотим заключить долгосрочное соглашение по заработной плате“, - сказал Вольтри порталу Delfi.

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