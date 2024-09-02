Результаты опроса: каждый десятый житель Эстонии отказывается от летнего отпуска

Психолог Минна Сильд предупреждает, что, отказываясь от отдыха, люди рискуют своим психическим и физическим здоровьем. „Все наше тело состоит из систем органов, которые очень способны работать, но для максимального усилия им также требуется время на восстановление. Если человек долго работает без отдыха или слишком мало отдыхает, возникают хронические перегрузки, утомляемость и истощение“, — объясняет психолог.

По словам Сильд, перегрузка проявляется у разных людей по-разному, будь то боли в спине, нарушения сна, боли в плечевом поясе, головные боли, трудности с концентрацией или тревожность. Эти сигналы нельзя игнорировать.

„Если человек не отдыхает, вероятность небрежности и производственных травм возрастает. В нашей рабочей среде мы ценим качественный отдых так же высоко, как и качественную работу, потому что с усталой головой сложно быть продуктивным“, — сказал Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала Gjensidige.

Психолог также отметила, что отдых является естественной частью полноценной жизни, а после хорошего отдыха мы можем работать более эффективно. Обычная рекомендация — раз в год отдыхать хотя бы две недели, чтобы полностью отключиться от повседневной рутины.

„Очень важно осознать для себя, что отдых не означает количество дней в году (обычно 28 или 35 дней), которые мы берем в качестве отпуска. Отдых должен происходить и в течение рабочего дня небольшими промежутками, после рабочего для в виде расслабляющих, успокаивающих и приятных занятий, а также в выходные дни. Эти более короткие моменты отдыха в совокупности дают большой эффект, поддерживая наше психическое здоровье и стрессоустойчивость“, — объяснила Сильд.

Отдых не означает лежание целый день