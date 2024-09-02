Результаты опроса: каждый десятый житель Эстонии отказывается от летнего отпуска(8)
По данным опроса, проведенного NielsenIQ среди жителей Балтии по заказу страховой компании Gjensidige, почти десятая часть жителей Эстонии этим летом не собирались брать ни одного дня отпуска. Теперь, когда лето закончилось, эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях для здоровья и работоспособности тех, кто пренебрег отдыхом.
Психолог Минна Сильд предупреждает, что, отказываясь от отдыха, люди рискуют своим психическим и физическим здоровьем. „Все наше тело состоит из систем органов, которые очень способны работать, но для максимального усилия им также требуется время на восстановление. Если человек долго работает без отдыха или слишком мало отдыхает, возникают хронические перегрузки, утомляемость и истощение“, — объясняет психолог.
По словам Сильд, перегрузка проявляется у разных людей по-разному, будь то боли в спине, нарушения сна, боли в плечевом поясе, головные боли, трудности с концентрацией или тревожность. Эти сигналы нельзя игнорировать.
„Если человек не отдыхает, вероятность небрежности и производственных травм возрастает. В нашей рабочей среде мы ценим качественный отдых так же высоко, как и качественную работу, потому что с усталой головой сложно быть продуктивным“, — сказал Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала Gjensidige.
Психолог также отметила, что отдых является естественной частью полноценной жизни, а после хорошего отдыха мы можем работать более эффективно. Обычная рекомендация — раз в год отдыхать хотя бы две недели, чтобы полностью отключиться от повседневной рутины.
„Очень важно осознать для себя, что отдых не означает количество дней в году (обычно 28 или 35 дней), которые мы берем в качестве отпуска. Отдых должен происходить и в течение рабочего дня небольшими промежутками, после рабочего для в виде расслабляющих, успокаивающих и приятных занятий, а также в выходные дни. Эти более короткие моменты отдыха в совокупности дают большой эффект, поддерживая наше психическое здоровье и стрессоустойчивость“, — объяснила Сильд.
Отдых не означает лежание целый день
Сильд сказала, что нужно отдыхать от того, что больше всего утомляет человека. „Человеку, который в свой обычный день очень физически активен, может потребоваться так называемое безделье и более пассивное состояние для отдыха. Человеку, который по будням в основном сидит за компьютером, может для отдыха потребоваться более активное движение, которое поможет телу восстановиться после длительного сидения. Человеку, который по будням много общается, возможно, для отдыха нужно больше тишины и пребывания наедине с собой, а человеку, который в будни чувствует себя одиноким, для отдыха может потребоваться близость и компания других людей“, — добавила психолог.
По её словам, во время отпуска можно заниматься и практическими делами: ремонтом, работой в саду, уборкой, планированием. „Но отпуск не должен состоять только из этих практических занятий. Полезно помнить три золотых правила отдыха: хороший отдых успокаивает, расслабляет и приносит удовольствие“, — сказала психолог.
По словам Кирсисте, планирование отпуска, в том числе за границу, популярно не только летом, но и в другие времена года. „Лежать под пальмой в теплой стране или кататься на лыжах по снежным горным вершинам — отличный способ отвлечься от мыслей о работе. Для нас важна гибкая рабочая культура, поэтому мы заботимся о том, чтобы коллеги, которые хотят работать летом, могли зимой снизить темп. Я не устаю повторять, насколько важно иногда выключиться и ценить свое свободное время“, — добавил Кирсисте.
Сильд также поддерживает рабочую культуру, где есть поддержка: „Организация работы должна способствовать отдыху сотрудников: как в течение рабочего дня, поощряя небольшие перерывы, так и после работы и на выходных, создавая здоровую рабочую атмосферу, которая способствовала бы тому, чтобы сотрудники не занимались рабочими вопросами после работы и на выходных. А во время отпуска создавая систему, при которой сотруднику не нужно беспокоиться о том, как будет выполнена его работа или о чрезмерной нагрузке, которую он оставляет коллегам; предоставляя достаточную положительную обратную связь и ценя усилия сотрудников, чтобы они чувствовали, что могут отправиться в отпуск с полным правом“.
Исследование показало, что по сравнению с Латвией и Литвой, ситуация с летними отпусками у жителей Эстонии немного лучше. В других странах Балтии каждый седьмой человек, то есть около 15% трудоспособного населения, отказывается от летнего отпуска.
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