С октября Eesti Gaas повысит цену на природный газ для бытовых потребителей

„В августе концерн Eesti Gaas снизил цену гибкого пакета, в сентябре она оставалась на том же уровне. В октябре цена повысится на 12 процентов“, - сказала Delfi Ärileht менеджер Eesti Gaas по связям с общественностью Керсти Тумм. Новая цена составит 0,59 евро за кубометр, включая налог с оборота.

Подорожание связано с изменением цены на природный газ на европейском газовом рынке. „Накануне отопительного сезона европейские газовые хранилища заполнены, надежность поставок высока, однако цены растут из-за опасений по поводу геополитических рисков. Кроме того, с приближением зимы мы должны учитывать сезонное изменение цен на газ“, - добавила она.

Как сказала Керсти Тумм, цена на газ была примерно на таком же уровне прошлой осенью.

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