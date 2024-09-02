В волости Муху под колесами грузовика погиб мужчина

В воскресенье в 18.40 в полицию поступило сообщение о дорожном происшествии в волости Муху в деревне Леэскопа. В результате маневра под грузовик, за рулем которого находился 68-летний мужчина, попал 67-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных травм он умер.

Как сообщил руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар, несчастье случилось, когда 68-летний мужчина маневрировал на грузовом автомобиле Scania, стараясь выехать с закрытого двора.

„По первоначальным данным, водитель грузовика находился в деревне в гостях у своего знакомого. Выезжая со двора, он не обратил внимание на то, что неподалеку находится 67-летний мужчина, и задел его. Мужчина упал и оказался под грузовиком. „К сожалению, мужчина получил такие тяжелые повреждения, что скончался в больнице, несмотря на усилия врачей“, - сказал Антсаар.

Водитель грузовика был трезв, он имеет водительские права соответствующей категории. Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело.

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