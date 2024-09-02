ГАЛЕРЕЯ | Школьники Эстонии начали новый учебный год

В Тарту, например, учебу в общеобразовательных школах начали 15 357 учащихся, что на 70 меньше, чем годом ранее.

В первый класс в Тарту пошли 1209 детей, что на 39 меньше, чем в прошлом году. Больше всего первоклассников в тартуской школе Тамме (95) и школе Раатузе (93).

В тартуских гимназиях к учебе приступили 1159 школьников, что на шесть больше по сравнению с прошлым годом. 71 процент учащихся, пришедших в тартуские гимназии, — выпускники тартуских основных школ, остальные закончили 9 классов за пределами Тарту. На обучение в тартуские гимназии пришли молодые люди из всех уездов Эстонии. 174 человека приступили к учебе в Тартуской гимназии для взрослых.

В Тартуском прикладном колледже учебный год начали 3203 учащихся, из них 1511 — на первом курсе.

В Таллинне в 58 муниципальных общеобразовательных школах к учебе приступили примерно 47 500 школьников. По прогнозу Таллиннского департамента образования, в этом году в первые классы столичных муниципальных школ пошли 3800 учеников. В десятые классы пойдут около 3500 учеников, что примерно на 100 учеников меньше, чем в прошлом году. По предварительным оценкам, 9900 молодых людей будут учиться в школах на гимназической ступени. Точное количество учащихся станет известно к 10 сентября, когда школы внесут данные в информационную систему EHIS.

В Нарве в этом учебном году открывают 24 первых класса для 430 учеников.

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