ФОТО И ВИДЕО | Учитель о начале учебного года: „Больше всего волнуются дети. Мы должны в первую очередь думать о них“

„Нужно сделать большой упор на тех детей, которым требуется поддержка в учебном процессе, — рассказывает о переходе на эстонский язык обучения одна из мам школьников. — Мне кажется, что у нас хороший опыт детских садов, и дошкольное обучение дало нам хороший пример того, что дети очень мягко, приятно, в игровой форме и спокойно переходят на второй, а то и на третий язык“.

Классный руководитель 1 класса Регина Ермакова рассказывает, что небольшое волнение все же есть. „Мы готовы. Мы стараемся поддерживать родителей, учеников. Конечно, родители волнуются, учителя волнуются. Но больше всего волнуются дети. Мы должны в первую очередь думать о них“.

„В нашей школы мы работаем на трех языках, и поэтому переход на эстонский язык не является чем-то новым, историческим. Это обыкновенная рутинная работа, — рассказывает директор Кесклиннаской русской гимназии Сергей Теплов, отмечая также, что у классов, переходящих на эстонский язык обучения, есть дополнительная поддержка. — Мы вводим помощников учителей. Наша основная задача — создать и развить коммуникативные способности детей. Мы живем по методу Астрид Линдгрен: „Спокойствие, только спокойствие“.

Подробнее — в нашем видеосюжете.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

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