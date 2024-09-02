Новости Эстонии
02.09.2024, 13:07

Народная инициатива за отставку вице-мэра Таллинна набрала необходимое количество голосов

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Следует проверить, поставили ли подписи жители Таллинна.
По словам составителя народной инициативы, действия Кристьяна Ярвана противоречат нескольким пунктам коалиционного договора.
По словам составителя народной инициативы, действия Кристьяна Ярвана противоречат нескольким пунктам коалиционного договора.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Народная инициатива с требованием отставки вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана (Isamaa) менее чем за 48 часов набрала 3518 голосов.

Для того чтобы Таллинн рассмотрел инициативу, ее должен поддержать 1% жителей Таллинна, или 3518 человек. Сегодня утром этот порог был преодолен (как убедился портал Delfi, по состоянию на 12 часов 2 сентября инициатива набрала 3767 голосов).

Как сказал Delfi Оливер Хайнсалу, составитель петиции на портале Rahvaalgatus.ee (Народная инициатива), в интернет-среде свои голоса в ее поддержку могут отдать не только жители Таллинна, поэтому она будет открыта еще некоторое время. Как только под петицией будет поставлено еще больше подписей, ее отправят властям Таллинна, чтобы те проверили, удалось ли собрать в ее поддержку необходимое количество голосов жителей столицы.

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