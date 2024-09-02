02.09.2024, 13:07
Народная инициатива за отставку вице-мэра Таллинна набрала необходимое количество голосов(5)
Следует проверить, поставили ли подписи жители Таллинна.
ФОТО: | Delfi Meedia
Народная инициатива с требованием отставки вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана (Isamaa) менее чем за 48 часов набрала 3518 голосов.
Для того чтобы Таллинн рассмотрел инициативу, ее должен поддержать 1% жителей Таллинна, или 3518 человек. Сегодня утром этот порог был преодолен (как убедился портал Delfi, по состоянию на 12 часов 2 сентября инициатива набрала 3767 голосов).
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