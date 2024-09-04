Новости Эстонии
04.09.2024, 11:30

В результате опустения в Эстонии закрываются маленькие гимназии

 
С этой осени приема гимназия Пейпси (Муствеэ, Йыгевамаа) не принимает новых учеников
С этой осени приема гимназия Пейпси (Муствеэ, Йыгевамаа) не принимает новых учеников
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

С 1 сентября этого года закрыты гимназические ступени двух малых школ. Но этими двумя школами дело не ограничится.

Министерство образования и науки с февраля по июнь вело переговоры с местными самоуправлениями, чтобы обсудить вопрос о прекращении приема в гимназии, в которых в прошлом учебном году училось менее ста школьников. Особое внимание уделялось школами, где в 10-12 классах учились менее 40 человек — речь идет о 14 школах по всей Эстонии.

Так как школы сейчас полностью находятся в ведении местных самоуправлений, то решения, касающиеся реорганизации учебных заведений, должны принимать волостные собрания. Решения о закрытии к сегодняшнему дню приняты лишь в нескольких административных единицах.

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