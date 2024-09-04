04.09.2024, 11:30
В результате опустения в Эстонии закрываются маленькие гимназии
ФОТО: | Delfi Meedia
С 1 сентября этого года закрыты гимназические ступени двух малых школ. Но этими двумя школами дело не ограничится.
Министерство образования и науки с февраля по июнь вело переговоры с местными самоуправлениями, чтобы обсудить вопрос о прекращении приема в гимназии, в которых в прошлом учебном году училось менее ста школьников. Особое внимание уделялось школами, где в 10-12 классах учились менее 40 человек — речь идет о 14 школах по всей Эстонии.
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