В результате опустения в Эстонии закрываются маленькие гимназии

Министерство образования и науки с февраля по июнь вело переговоры с местными самоуправлениями, чтобы обсудить вопрос о прекращении приема в гимназии, в которых в прошлом учебном году училось менее ста школьников. Особое внимание уделялось школами, где в 10-12 классах учились менее 40 человек — речь идет о 14 школах по всей Эстонии.