Исторический момент: все первоклассники страны начнут учиться на эстонском языке

„Это выведет нас на новый путь и, надеюсь, через десять лет в будущее, где мы больше не будем дифференцировать детей по их родному языку в системе образования, и каждый будет иметь равные возможности продолжить учебу и добиться успеха в жизни, – сказала министр образования и науки Кристина Каллас.- Эта реформа готовилась давно, и школы, руководители школ, и государство предприняли совместные усилия. Мы приложим еще усилий и вместе осуществим эту реформу“.

Переход на эстоноязычное образование начнется в детских садах, 1 и 4 классах с сентября этого года и, согласно закону, продлится до 2030 года, напоминает пресс-служба Министерства образования и науки. На реализацию плана действий по переходу на эстоноязычное образование в стратегии государственного бюджета на 2024-2027 годы запланирован 221 миллион евро, к которым добавлены внешние средства в размере 28,6 миллиона евро. В таком же порядке переход будет поддержан и в 2027-2030 годах. В мероприятиях, поддерживающих переход, участвуют Институт эстонского языка, Департамент образования и молодежи, Rajaleidja, университеты, Союз родителей, Касса по безработице, Фонд интеграции, VeniVidiVic и другие партнеры.

Для успешного перехода необходимо, чтобы школа и дом работали вместе. Министерство подготовило методические материалы для образовательных учреждений о том, как поддержать детей в детском саду и учащихся в школе и какую поддержку предложить родителям.