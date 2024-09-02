Клиент спа пожаловался в Департамент защиты прав потребителей, увидев посетителя с кожными высыпаниями

В конце марта клиент вместе со своим ребенком посетил спа- и банный центр в Мустамяэ Elamus SPA. В это же время в спа-центре находился мужчина, на теле которого были ярко-красные высыпания. Как написал клиент в своем заявлении в Департамент защиты прав потребителей (TTJA), для него стало шоком то обстоятельство, что мужчина сначала пошел в общую баню, а затем в бассейн. По данным спа- и банного салона, мужчина страдает псориазом, заболеванием, которое не является заразным.

„Мы ушли из спа-салона с сыном не потому, что были довольны посещением и получили удовольствие, а потому, что беспокоились о своем здоровье. То, что у постоянного посетителя спа-центра псориаз, не гарантирует, что у него нет ВИЧ. Как можно разрешать человеку плавать в бассейне, если у него на теле открытые раны? Это вызывает беспокойство“, - отметил посетитель в своем заявлении в TTJA, настаивая на том, чтобы ему вернули 64 евро за билеты.