02.09.2024, 10:48
Клиент спа пожаловался в Департамент защиты прав потребителей, увидев посетителя с кожными высыпаниями(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Клиент после посещения спа- и банного центра в Мустамяэ обратился в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, решив, что один из посетителей страдает кожным заболеванием. Жалобу не удовлетворили, пишет Delfi Ärileht.
В конце марта клиент вместе со своим ребенком посетил спа- и банный центр в Мустамяэ Elamus SPA. В это же время в спа-центре находился мужчина, на теле которого были ярко-красные высыпания. Как написал клиент в своем заявлении в Департамент защиты прав потребителей (TTJA), для него стало шоком то обстоятельство, что мужчина сначала пошел в общую баню, а затем в бассейн. По данным спа- и банного салона, мужчина страдает псориазом, заболеванием, которое не является заразным.
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