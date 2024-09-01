ФОТО | Полиция конфисковала копию памятника, ранее стоявшего в Лихула. На ней может быть запрещенная символика

В полиции сообщили ERR, что получили информацию о том, что в Лихула планируют установить памятник, на котором могут быть запрещенные символы.

„Значение символики необходимо оценить точнее, чтобы убедиться, что это допустимо или противозаконно, поэтому до этого его нельзя устанавливать. В субботу в Харьюмаа полиция остановила водителя, перевозившего монумент, его забрали“, – сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.

„Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. Кроме того, этот участок находится в дорожно-охранной зоне, и чтобы там что-то установить, требуется разрешение владельца дороги, чего в данном случае не было“, – отметил Кютт.

„Монумент, который вчера на хранение взяла полиция, очень похож на памятник, перенесенный из Лихула в 2004 году, и символы могут быть связаны с армией нацистской Германии. Тогда монумент вызывал в обществе конфликты и разногласия, и есть основания полагать, что сейчас это может привести к разделению общества и нарушениям общественного порядка“, – отметили в полиции.

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