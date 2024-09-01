Экономика
01.09.2024, 18:15

В понедельник вечером цена на электроэнергию в Эстонии будет очень высокой

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В понедельник электричество будет самым дорогим утром и вечером
В понедельник электричество будет самым дорогим утром и вечером
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В понедельник вечером, 2 сентября, цена на электроэнергию в Эстонии поднимется выше 450 евро за мегаватт-час, среднедневная цена также будет высокой, сообщает RusERR.

Если в воскресенье средняя цена на электричество в эстонском регионе биржи электроэнергии Nord Pool составляла около 82 евро за мегаватт-час, то в понедельник она вырастет более чем в два раза – среднедневная цена в понедельник составит 156 евро за мегаватт-час.

В понедельник электричество будет самым дорогим утром и вечером - самая высокая цена приходится на период 20 до 21 часов, когда электричество будет стоить 458 евро за мегаватт-час.

Если в середине дня в воскресный цена на электроэнергию упала до 2,62 евро, то в понедельник она не будет ниже 80 евро.

В Латвии и Литве в понедельник средняя цена на электроэнергию такая же, как в Эстонии, а вот в Финляндии она значительно дешевле – около 24 евро за мегаватт-час.

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