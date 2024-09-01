Производитель косметики с миллионным оборотом обанкротился – на аукцион выставлены килограммы продукции

Член правления компании Ивари Саар, который еще в 2022 году руководил прибыльным предприятием, не захотел комментировать связанные с банкротством вопросы. „У меня нет полномочий давать комментарии от имени обанкротившейся компании“, — ответил Саар изданию Geenius и предложил задать вопросы банкротному управляющему.

По словам банкротного управляющего Маарьи Рохт, в отношении товара уже есть несколько заинтересованных - она подчеркнула, что складированные (хранящиеся в коробках и ящиках) активы в целом пригодны к использованию, и она верит, что это относится и к данному случаю.

В аукционной среде указано, что стартовая цена активов компании составляет 240 000 евро, товары хранятся на 29 поддонах, расположенных в логистическом центре в волости Раэ, аукцион заканчивается 9 сентября.

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