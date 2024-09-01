ПРОГНОЗ | Летнее тепло пока никуда не уходит

В ночь на 2 сентября над Финским заливом переместится область пониженного давления. В зоне ее действия в Западной Эстонии ожидается облачная погода с прояснениями, на востоке - переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, особенно в Западной Эстонии, где вероятность осадков и гроз выше. В отдельных районах возможен туман. Ветер сменится с южного на восточный, скорость 1-7 м/с, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха составит 8-13°C, на побережье до 16°C.

В понедельник днем область пониженного давления над Скандинавией ослабеет, и постепенно начнет действовать область повышенного давления. Ожидается малооблачная или переменная облачность, на востоке облачность будет более плотной. Местами возможны кратковременные дожди, утром вероятность осадков выше в Западной Эстонии, после полудня - в Восточной Эстонии, возможны грозы. Ветер преимущественно восточный, скорость 1-7 м/с, на побережье утром юго-восточный ветер с порывами до 11 м/с, вечером - слабый ветер с переменной направленностью. Температура воздуха составит 17-22°C.

Во вторник (3 сентября) преимущественно без осадков, вероятность кратковременных дождей - до 25%. Ветер будет слабым, на побережье умеренным восточным. Температура воздуха ночью 10-15°C, на побережье выше 15°C, днём 22-27°C.

В среду (4 сентября) и четверг (5 сентября) Балтийские страны окажутся под воздействием границы повышенного давления. Ожидается небольшая облачность, без осадков (вероятность осадков менее 25%). Ветер в основном слабый. Температура воздуха ночью 11-17°C, днём 25-28°C, на побережье немного прохладнее.

В пятницу (6 сентября), по последним данным, ожидается изменение: увеличится вероятность дождей и летняя жара спадет.

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