Полиция: в год в Эстонии поступает 2300-2500 сообщений о пропаже несовершеннолетних(4)
По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, полиция ежегодно получает со всей Эстонии около 4000 сообщений о пропаже людей и более половины из них – это несовершеннолетние, пишет RusERR.
По словам Кумма, эти цифры не меняются уже на протяжении довольно долгого времени, примерно 80% случаев связаны с так называемыми „регулярными беглецами“, и составляют около 2000-2300 случаев в год.
„Возраст регулярных беглецов варьируется от 8 до 17 лет“, - пояснил он Rus.ERR, добавив, что причины, по которым молодые люди убегают из дома, приюта или учебного заведения, могут быть очень разными.
„В основе могут быть сложные отношения с членами семьи, друзьями или учителями, желание сбежать из школы или приюта, стремление привлечь внимание, ощущение, что их не понимают и так далее“, - сказал Кумм.
Согласно статистике, в 2021 году было получено 3736 сообщений о пропаже людей, из них 2272 – несовершеннолетних (информация о пропаже 609 человек поступала больше одного раза), в 2022 году число сообщений увеличилось до 4075 и 2392 соответственно (о пропаже 537 человек заявляли больше одного раза), в 2023 году количество сообщений о пропаже составило 3865, из них – 2539 касались несовершеннолетних (информация о пропаже 594 человек поступала больше одного раза).
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