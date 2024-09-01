Проституция в Эстонии: сколько людей вовлечены, и как изменилась ситуация за последние 20 лет?

По его словам, в конце 90-х и начале 2000-х годов в Эстонии были распространены классические бордели, где в одном доме или квартире могли работать от 6 до 12 девушек. В то время также процветала практика „крышевания“. „Это была часть той ’культуры’, того времени“, - отметил комиссар. Однако с течением времени ситуация изменилась, и сейчас в стране, по словам Кротенко, „в классическом понятии борделей больше нет“. Последний такой бордель был закрыт в 2016 году. Это происходило в рамках уголовного расследования, которое длилось очень долго. „Некоторые из обвиняемых получили свои наказания только в 2023 году“, - отметил он, добавив, что это не был открытый бордель, о котором знали все. Расследование таких преступлений крайне сложное, поскольку они тщательно скрываются.