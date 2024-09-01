В муниципальных школах Таллинна новый учебный год начнут 47 500 учеников: город предложит пособия и компенсации

По прогнозу Таллиннского департамента образования, в этом году в первые классы муниципальных школ пойдут 3800 учеников. В десятые классы пойдут около 3500 учеников, что примерно на 100 учеников меньше, чем в прошлом году. По предварительным оценкам, 9900 молодых людей будут учиться в школах на гимназической ступени. Точное количество учащихся станет известно к 10 сентября, когда школы внесут данные в информационную систему EHIS.

„Этот учебный год имеет историческое значение, так как теперь дети во всех школах и детских садах столицы будут учиться на эстонском языке. Мы гордимся всеми руководителями и учителями, благодаря которым учебный год может начаться. Педагоги проделали огромную работу, чтобы переход на эстонский язык обучения прошел успешно, – сказал вице-мэр Алексей Яшин. – Желаю учителям и родителям позитивной энергии и терпения, которые определенно понадобятся для поддержки детей на их учебном пути. Всем ученикам желаю увлекательного учебного года, полного открытий и радости“.

Яшин добавил, что начало учебного года часто влечет за собой значительную нагрузку на семейный бюджет, и город хочет внести свой вклад в поддержку детей. „Мы понимаем, что начало нового учебного года может быть сложным и затратным для семей. Город Таллинн предлагает финансовую помощь, стремясь облегчить часть этой нагрузки, чтобы у каждого ребенка было все необходимое для дальнейших успехов“, – сказал вице-мэр.

Учащимся в возрасте до 19 лет город выплачивает пособие к началу учебного года. Поступившие в первый класс получают ранцевое пособие в размере 320 евро, а учащиеся 2-12 классов и профессиональных училищ – пособие в размере 100 евро.

Ходатайство на пособие для несовершеннолетнего ребенка подает родитель, с 18 лет это делает сам учащийся. Заявки можно подавать с 18 сентября по 30 ноября в среде самообслуживания Таллинна. Совершеннолетние учащиеся смогут подавать заявки начиная с конца сентября.