31.08.2024, 21:08
В Силламяэ столкнулись два автомобиля, один человек доставлен в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу вечером в Силламяэ столкнулись два автомобиля, один человек пострадал и был доставлен в больницу.
В субботу вечером около 20:00 на шоссе Таллинн-Нарва в Силламяэ произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Chevrolet и Dodge.
По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек, который был доставлен в больницу.
В настоящее время движение на дороге перекрыто, организован проезд через город Силламяэ.