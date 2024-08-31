В Силламяэ столкнулись два автомобиля, один человек доставлен в больницу

В субботу вечером около 20:00 на шоссе Таллинн-Нарва в Силламяэ произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Chevrolet и Dodge.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек, который был доставлен в больницу.

В настоящее время движение на дороге перекрыто, организован проезд через город Силламяэ.