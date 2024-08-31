ЧП и криминал
31.08.2024, 21:08

В Силламяэ столкнулись два автомобиля, один человек доставлен в больницу

 
Politsei
Politsei
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В субботу вечером в Силламяэ столкнулись два автомобиля, один человек пострадал и был доставлен в больницу.

В субботу вечером около 20:00 на шоссе Таллинн-Нарва в Силламяэ произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Chevrolet и Dodge.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек, который был доставлен в больницу.

В настоящее время движение на дороге перекрыто, организован проезд через город Силламяэ.

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