31.08.2024, 20:53
ФОТО | В Ыйсмяэ жилой панельный дом оказался под угрозой обрушения из-за повреждения водой(5)
Во время работ по сносу в одной из квартир в многоквартирном доме в столичном микрорайоне Ыйсмяэ прорвало водопроводную трубу, и из-за повреждения водой все здание оказалось под угрозой обрушения.
Спасательный департамент подтвердил, что в одной из квартир проводились работы по сносу, и с потолка ванной комнаты упал тяжелый предмет, повредив водопроводную трубу.
В настоящее время спасатели находятся в жилом доме и проводят вспомогательные работы. Спасательные службы подтвердили, что пострадавших нет.