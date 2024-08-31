ЧП и криминал
31.08.2024, 20:53

ФОТО | В Ыйсмяэ жилой панельный дом оказался под угрозой обрушения из-за повреждения водой

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Во время работ по сносу в одной из квартир в многоквартирном доме в столичном микрорайоне Ыйсмяэ прорвало водопроводную трубу, и из-за повреждения водой все здание оказалось под угрозой обрушения.

Спасательный департамент подтвердил, что в одной из квартир проводились работы по сносу, и с потолка ванной комнаты упал тяжелый предмет, повредив водопроводную трубу.

В настоящее время спасатели находятся в жилом доме и проводят вспомогательные работы. Спасательные службы подтвердили, что пострадавших нет.

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RusDelfi
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