Swedbank: запланированный налоговый пакет и сокращение расходов ускорят инфляцию и замедлят экономический рост

Экономика Эстонии все еще слаба, но демонстрирует признаки улучшения. В ближайшие несколько лет рост будет поддерживаться в основном факторами, связанными с внешней средой – увеличением внешнего спроса и падением процентных ставок.

Возможные неудачи в снижении инфляции и геополитической ситуации являются важными рисками для восстановления мировой экономики. Хотя текущие цены на энергоносители не оказывают давления на инфляцию, более высокие цены на услуги морских грузоперевозок все равно могут увеличить инфляцию. Это, в свою очередь, может задержать снижение процентных ставок центральными банками.

В еврозоне инфляция в сфере услуг остается высокой, поэтому Европейский центральный банк с осторожностью относится к снижению процентных ставок. Однако, по нашему прогнозу, центральный банк снизит процентные ставки еще два раза в этом году и пять раз в следующем году. Таким образом, процентная ставка по депозитным средствам достигнет 3,25% к концу этого года и 2% к концу следующего года.

В первой половине года экономика еврозоны продемонстрировала более быстрый рост, чем ожидалось ранее, в основном благодаря внутреннему спросу. Однако восстановление внешнего спроса затянулось. Высокие процентные ставки и острая глобальная конкуренция в торговле подвергли европейский промышленный сектор испытанию. По нашему прогнозу ускорение роста ожидается только в следующем году. Падение процентных ставок должно стимулировать спрос во внутренней экономике еврозоны в следующем году.

Снижение процентных ставок будет все больше поддерживать рост внутреннего спроса. Шестимесячная ставка Euribor, которая является основой кредитных договоров в Эстонии, достигла наивысшего уровня уже в октябре прошлого года, а самые высокие процентные ставки по нашим корпоративным займам и кредитам домохозяйств были в первом квартале этого года. Снижение процентных ставок постепенно облегчит финансовые обязательства предприятий и домохозяйств, но большее влияние на экономику в целом оно должно оказать лишь в следующем году.

Несмотря на медленное восстановление экономики Эстонии, чувство уверенности в разных секторах продолжает оставаться слабым. Это замедляет экономическую активность и рост потребления. Хотя чистая зарплата с учетом роста цен уже растет с середины прошлого года, объем продаж розничной торговли продолжает снижаться. Платежи по карточкам Swedbank также показывают, что частное потребление слабое. Таким образом, рост потребления домохозяйств зависит от повышения их чувства уверенности.

Запланированный налоговый пакет и сокращение расходов ускорят инфляцию и замедлят экономический рост

По предварительным расчетам, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в первом полугодии этого года снизился на 1,4%. Хотя показатель за второе полугодие должен быть более сильным, в целом, по нашим оценкам, в этом году ВВП упадет на 0,6%.