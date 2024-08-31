Swedbank: запланированный налоговый пакет и сокращение расходов ускорят инфляцию и замедлят экономический рост(1)
В глобальном масштабе перспективы экономического роста неравномерны. Если экономический рост США и Китая замедлится, то в еврозоне мы ожидаем ускорения роста, говорят экономисты Swedbank.
В первой половине года экономика еврозоны продемонстрировала более быстрый рост, чем ожидалось ранее, в основном благодаря внутреннему спросу. Однако восстановление внешнего спроса затянулось. Высокие процентные ставки и острая глобальная конкуренция в торговле подвергли европейский промышленный сектор испытанию. По нашему прогнозу ускорение роста ожидается только в следующем году. Падение процентных ставок должно стимулировать спрос во внутренней экономике еврозоны в следующем году.
В еврозоне инфляция в сфере услуг остается высокой, поэтому Европейский центральный банк с осторожностью относится к снижению процентных ставок. Однако, по нашему прогнозу, центральный банк снизит процентные ставки еще два раза в этом году и пять раз в следующем году. Таким образом, процентная ставка по депозитным средствам достигнет 3,25% к концу этого года и 2% к концу следующего года.
Возможные неудачи в снижении инфляции и геополитической ситуации являются важными рисками для восстановления мировой экономики. Хотя текущие цены на энергоносители не оказывают давления на инфляцию, более высокие цены на услуги морских грузоперевозок все равно могут увеличить инфляцию. Это, в свою очередь, может задержать снижение процентных ставок центральными банками.
Экономика Эстонии восстанавливается после рецессии медленнее, чем ожидалось
Экономика Эстонии все еще слаба, но демонстрирует признаки улучшения. В ближайшие несколько лет рост будет поддерживаться в основном факторами, связанными с внешней средой – увеличением внешнего спроса и падением процентных ставок.
Однако запланированный правительством Эстонии налоговый пакет и сокращение расходов приведут к ускорению инфляции и замедлению экономического роста. Для увеличения внутреннего спроса все более важным становится укрепление чувства уверенности.
Улучшение экспортных возможностей и снижение процентных ставок поддерживают экономический рост
Спад промышленного производства и экспорта товаров и услуг отступает. В то же время ослабленная конкурентоспособность предприятий может замедлить рост экспорта.
Снижение процентных ставок будет все больше поддерживать рост внутреннего спроса. Шестимесячная ставка Euribor, которая является основой кредитных договоров в Эстонии, достигла наивысшего уровня уже в октябре прошлого года, а самые высокие процентные ставки по нашим корпоративным займам и кредитам домохозяйств были в первом квартале этого года. Снижение процентных ставок постепенно облегчит финансовые обязательства предприятий и домохозяйств, но большее влияние на экономику в целом оно должно оказать лишь в следующем году.
Несмотря на медленное восстановление экономики Эстонии, чувство уверенности в разных секторах продолжает оставаться слабым. Это замедляет экономическую активность и рост потребления. Хотя чистая зарплата с учетом роста цен уже растет с середины прошлого года, объем продаж розничной торговли продолжает снижаться. Платежи по карточкам Swedbank также показывают, что частное потребление слабое. Таким образом, рост потребления домохозяйств зависит от повышения их чувства уверенности.
Запланированный налоговый пакет и сокращение расходов ускорят инфляцию и замедлят экономический рост
По предварительным расчетам, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в первом полугодии этого года снизился на 1,4%. Хотя показатель за второе полугодие должен быть более сильным, в целом, по нашим оценкам, в этом году ВВП упадет на 0,6%.
По мнению Swedbank, новый налоговый пакет ускорит инфляцию. По прогнозу, в следующем году инфляция поднимется в среднем до 4,4%, а еще через год цены вырастут на 3,5. Рост заработной платы замедлится с 7,4% в этом году до почти 6,5% в ближайшие два года. Спрос на рабочую силу снизился, а плохое экономическое положение предприятий не позволяет повышать заработную плату так же, как раньше. Тяжелое состояние государственных финансов ограничивает рост зарплат в бюджетном секторе. Из-за совокупного эффекта переноса единого необлагаемого подоходным налогом минимума на 2026 год и ускорения инфляции чистая зарплата с поправкой на инфляцию в следующем году снизится. Это может ухудшить и без того слабое чувство уверенности домохозяйств, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на частное потребление. По нашему прогнозу, объем частного потребления в следующем году не увеличится. Поскольку частное потребление составляет примерно половину ВВП, оно оказывает сильное влияние на всю экономику.
По нашей оценке, новый налоговый пакет и сокращение расходов госсектора снизят рост ВВП в 2025 году более чем на один процентный пункт, а рост ВВП в 2026 году - почти на полпроцента по сравнению со сценарием, который не учитывает вышеупомянутые новые поправки в бюджетную политику.
Отсрочка единого необлагаемого налогом минимума, т. е. отмены „налогового горба“ до 2026 года существенно ускорит реальный рост чистой зарплаты. Несмотря на ускорение роста частного потребления, повышение налогов и сокращение расходов в государственном секторе, а также влияние более слабого экономического роста в 2025 году замедлят рост ВВП в предстоящем году. Однако негативное влияние нового налогового пакета и сокращения расходов частично компенсируется улучшением экспорта и снижением процентных ставок.
По прогнозу Swedbank, ВВП Эстонии в следующем году вырастет на 1,5%, а в следующем году - на 2,5. Более медленный, чем прогнозировалось ранее, рост ВВП, отодвигает восстановление объёма экономики Эстонии до докризисного пика почти на полгода, то есть к началу 2027 года.
Рынок труда остается сильным
Эстонский рынок труда довольно хорошо перенес длительную рецессию, однако уровень безработицы все еще превышает долгосрочный средний показатель. По нашей оценке, уровень безработицы в этом году составит 7,6%. Вместе с возвращением к экономическому росту в ближайшие два года будет увеличиваться спрос на рабочую силу, а безработица будет постепенно снижаться. Мы прогнозируем уровень безработицы на уровне 7,3% в следующем году и 6,5% в последующем году. Число занятых в следующем году немного сократится, но в целом уровень занятости продолжит оставаться высоким, и рынок труда должен оставаться сильным.
Прогноз Swedbank основан на первоначальных намерениях бюджетной политики. Мы обновим его, как только планы станут принятыми решениями. На момент составления прогноза еще не был известен ВВП за первое полугодие этого года, методологически точно сопоставимый с проверенными Департаментом статистики данными ВВП до 2023 года. Поэтому пересмотренный ВВП может позже несколько изменить наш прогноз на этот год.