ИССЛЕДОВАНИЕ | Криптовалюту использует 6,8% населения мира – кто они?

В 2024 году общее число пользователей цифровых активов достигло 562 миллионов, что составляет около 6,8% мирового населения. При этом на крупнейшей в мире криптобирже Binance зарегистрировано 213 миллионов пользователей – почти 38% всех пользователей криптовалюты.

Наибольшая группа пользователей находится в возрасте 25–34 лет (34%), за которой следует возрастная группа 35–44 лет (31%). 20% пользователей находятся в возрасте 18–24 лет, в то время как пользователи старше 45 лет составляют оставшиеся 15%. Примерно 61% владельцев цифровых активов – мужчины, а 39% – женщины.

Представитель Binance в Эстонии Полина Броттье: „Исследования показывают, что владельцы криптоактивов чаще всего имеют высшее образование в области технологий, финансов или инженерных наук. Пользователи криптовалют часто работают в секторах, которые первыми внедряют новые технологии – таких как ИТ или финансовый сектор, где их профессиональные навыки сочетаются с технологическими знаниями и пониманием финансов и криптоактивов. Их интерес к цифровым активам часто связан с желанием участвовать в „революции“ финансовых технологий и получать финансовую выгоду. Доходы этой демографической группы позволяют им экспериментировать с высокорисковыми и высокодоходными активами, не ставя под угрозу собственную финансовую стабильность“.

По сравнению с 2023 годом число пользователей криптовалют увеличилось на 34%, что свидетельствует о впечатляющем росте интереса к использованию цифровых активов по всему миру.

В своем обзоре рынка криптовалют за 2024 год компания Crypto.com также утверждает, что количество пользователей вырастет в этом году по всему миру до 580 миллионов. Таким образом, цифровые активы постепенно переходят из категории нишевых технологий в разрядодного из основных финансовых инструментов.

Значительные региональные и национальные различия