ИССЛЕДОВАНИЕ | Криптовалюту использует 6,8% населения мира – кто они?(1)
Типичный пользователь криптовалюты – относительно молодой, финансово обеспеченный, технологически подкованный энтузиаст, проявляющий большой интерес к интернету и мобильным технологиям. Согласно международному опросу Triple-A, наибольшее количество пользователей криптовалют в настоящее время находится в Азии и Северной Америке, в то время как в процентном отношении больше всего их проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Сингапуре и Турции.
В 2024 году общее число пользователей цифровых активов достигло 562 миллионов, что составляет около 6,8% мирового населения. При этом на крупнейшей в мире криптобирже Binance зарегистрировано 213 миллионов пользователей – почти 38% всех пользователей криптовалюты.
Наибольшая группа пользователей находится в возрасте 25–34 лет (34%), за которой следует возрастная группа 35–44 лет (31%). 20% пользователей находятся в возрасте 18–24 лет, в то время как пользователи старше 45 лет составляют оставшиеся 15%. Примерно 61% владельцев цифровых активов – мужчины, а 39% – женщины.
Представитель Binance в Эстонии Полина Броттье: „Исследования показывают, что владельцы криптоактивов чаще всего имеют высшее образование в области технологий, финансов или инженерных наук. Пользователи криптовалют часто работают в секторах, которые первыми внедряют новые технологии – таких как ИТ или финансовый сектор, где их профессиональные навыки сочетаются с технологическими знаниями и пониманием финансов и криптоактивов. Их интерес к цифровым активам часто связан с желанием участвовать в „революции“ финансовых технологий и получать финансовую выгоду. Доходы этой демографической группы позволяют им экспериментировать с высокорисковыми и высокодоходными активами, не ставя под угрозу собственную финансовую стабильность“.
По сравнению с 2023 годом число пользователей криптовалют увеличилось на 34%, что свидетельствует о впечатляющем росте интереса к использованию цифровых активов по всему миру.
В своем обзоре рынка криптовалют за 2024 год компания Crypto.com также утверждает, что количество пользователей вырастет в этом году по всему миру до 580 миллионов. Таким образом, цифровые активы постепенно переходят из категории нишевых технологий в разрядодного из основных финансовых инструментов.
Значительные региональные и национальные различия
Согласно исследованию Triple-A, цифровые активы наиболее популярны в Азии – количество пользователей там выросло с 268,2 миллиона в 2023 году до 326,8 миллиона в 2024 году, что составляет 21,8% рост. На втором месте находится Северная Америка, где проживают 72,2 миллиона пользователей криптовалюты (рост на 38,6% по сравнению с 2023 годом).
Самыми высокими темпами роста отличаются страны Южной Америки – количество пользователей цифровых активов за год там выросло на 116,5%, достигнув 55,2 миллиона. В Европе количество пользователей достигло 49,2 миллиона, что представляет собой рост на 60,3%. Наименьший рост наблюдается в Африке – 8,5%, то есть 43,5 миллиона пользователей.
По странам лидируют Объединенные Арабские Эмираты, где цифровыми активами владеетболее 30% населения. На втором месте Сингапур с 24,4%, за ним следуют Турция (19,3%), Аргентина (18,9%) и Таиланд (17,6%). В США эта доля достигла 15,5%, в то время как в Европе наиболее активными владельцами криптовалют являются жители Швейцарии – там их 11,5%. В Африке наибольший интерес к криптовалютам наблюдается в Южно-Африканской Республике, где их использует 12,4% населения.
Цели использования цифровых активов – инвестиции, платежи и сохранение стоимости
Чаще всего криптовалюту используют, как инвестиционный инструмент – некоторые занимаются так называемым дей-трейдингом (daytrading), используя для получения прибыливолатильность рынка, в то время как другие применяют долгосрочный подход и удерживают приобретенные цифровые активы в течение длительного времени, ожидая роста их стоимости в будущем.
Также растет тенденция использования криптоактивов в повседневных транзакциях. Исследования демонстрируют, что потребители проявляют большой интерес к использованию цифровых валют в качестве способа оплаты, что обусловлено более низкими комиссиями, ускоренным временем обработки и большей безопасностью. Наиболее популярными категориями криптовалютных платежей являются повседневные розничные товары, путешествия, бронирование отелей и покупка предметов роскоши.
В регионах, где экономическая нестабильность является обычным явлением, цифровые активы все чаще рассматривают, как средство сохранения стоимости. Например, в Аргентине, где местная валюта страдает от гиперинфляции, Биткойн играет роль „цифрового золота“, предлагая эффективную альтернативу сохранения стоимости активов.