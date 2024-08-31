Обвиняемый в мошенничестве банный бизнес обанкротился

Производитель саун Sauna Projekt AsiM OÜ (ранее – Eco Oil OÜ) признан банкротом, и кредиторы могут заявить свои требования в течение двух месяцев. Бизнес компании, возможно, продолжается через другую фирму, что вызвало подозрения у кредиторов. Компания прекратила производство, сократила сотрудников и существенно уменьшила оборот, в то время как другая фирма под новым управлением начала производство саун на том же месте.