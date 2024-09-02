„В классе даже не все поняли, что моя дочь из Украины“. Девочка за 2,5 года выучила эстонский на В2 и не боится учиться на новом языке

Олена с дочкой Катериной приехали в Эстонию из Харькова в самом начале полномасштабной войны, в марте 2022 года. Сейчас девочка ходит в третий класс школы Viimsi kool, владеет эстонским на уровне В2 и учится наравне с эстоноговорящими детьми. Ее мама работает в эстонской компании Starship, сама обеспечивает себя и ребенка и также активно учит язык. Как у этой маленькой семьи получилось так хорошо и быстро адаптироваться на новом месте? И все ли действительно прошло так гладко? Своей историей успеха Олена и Катя поделились с RusDelfi.