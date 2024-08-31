Русские частные школы столкнулись с наплывом учеников в условиях реформы образования
Уже с сентября ученики первых и четвертых классов во всех школах Эстонии будут учиться на государственном языке. На фоне образовательной реформы вырос интерес к частным школам с русским языком обучения.
В связи с переходом на эстоноязычное образование в Эстонии, в инклюзивную школу Vivere, половина учеников которой – дети с особыми образовательными потребностями, увеличилось количество заявок на обучение. Многие родители стремятся найти школы с более плавным переходом на эстонский язык, чтобы облегчить детям адаптацию. Частные школы продолжают работу, но ожидают окончательных решений по финансированию со стороны правительства. Об этом пишет ERR.
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