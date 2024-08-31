Министр юстиции: места в тюрьмах Эстонии можно сдавать в аренду для заключенных из Великобритании

Эстония рассматривает возможность временно принимать заключённых из других стран, таких как Великобритания, Швеция и Нидерланды, для решения проблемы пустующей Тартуской тюрьмы. Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста предложила сдавать тюремные места в аренду другим странам, испытывающим нехватку мест в своих тюрьмах, что принесёт Эстонии дополнительный доход и создаст новые рабочие места. Об этом пишет ERR.

„Остается вариант, по которому еще не принято политического решения, но который заключается в том, что мы подписываем договор с другой страной, желательно страной НАТО, и договариваемся, на каких условиях мы будем временно принимать заключенных в Эстонии, разумеется, за разумные деньги. И это можно назвать ’сдачей тюремных мест в аренду’.“ — Лийза-Ли Пакоста, министр юстиции Эстонии.

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