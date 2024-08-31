Новости Эстонии
31.08.2024, 20:10

„Это было похоже на Праздник песни в лесу - через каждые несколько десятков метров стояла машина“. Грибной сезон наступил раньше обычного

 
Richard Särk
ФОТО: RAIVO TASSO | Delfi Meedia

Микологи считают грибной сезон этого года хорошим и даже преждевременным, поскольку лето было теплым и влажным.

По словам Индрека Селла, фотографа дикой природы и миколога, нынешний грибной сезон наступил раньше обычного, потому что если обычно маслята появляются в конце августа, то сейчас они появились раньше.

„Трудно предсказать, какой будет осень, но мы надеемся, что это будет хороший грибной год“, - говорит Селл.

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