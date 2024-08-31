31.08.2024, 20:10
„Это было похоже на Праздник песни в лесу - через каждые несколько десятков метров стояла машина“. Грибной сезон наступил раньше обычного
ФОТО: | Delfi Meedia
Микологи считают грибной сезон этого года хорошим и даже преждевременным, поскольку лето было теплым и влажным.
По словам Индрека Селла, фотографа дикой природы и миколога, нынешний грибной сезон наступил раньше обычного, потому что если обычно маслята появляются в конце августа, то сейчас они появились раньше.
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