ФОТО | Каллас VS Террас. Партия Eesti 200 выбрала нового председателя

За пост председателя партии боролись Кристина Каллас и Хендрик Террас. В итоге новым председателем партии стала Каллас, которую поддержали 172 члена, присутствовавшие на общем собрании. Террас получил 57 голосов.

Как ранее писал Delfi, что Кристина Каллас является интуитивно более логичным выбором, поскольку помимо большего жизненного опыта у нее есть предыдущий опыт руководства политической партией, а теперь за ее плечами 16 месяцев работы в качестве министра.

Основному конкуренту Террасу труднее выделиться на посту председателя конституционной комиссии Рийгикогу. Однако он пользуется поддержкой значительной части партии в Таллинне и среди молодежи. Члены Eesti 200 необычайно молоды, поэтому способность мобилизовать их может привести к хорошему результату.

В 17:00 будет объявлен состав правления с 21 кандидатом: Алексей Яшин, Андо Кивиберг, Даниэль Кыйв, Эрих Кивисельг, Игорь Таро, Ирья Лутсар, Иво Каппет, Яан Тепп, Йоанна Веэремаа, Йоэль Йессе, Кристина Каллас, Лийза-Ли Пакоста, Марко Сандре, Пеэтер Тали, Кристина Масен, Кристо Мяги, Михкель Моосте, Сандер Марипуу, Сандер Удам, Тармо Тамм и Тоомас Уйбо.

Пять кандидатов претендуют на избрание в ревизионную комиссию: Марек Рейнас, Пилле Цопп-Паган, Рената Лукк, Рон Лувищук и Талвит Приймяги. Не должность председателя суда чести выдвинуты два кандидата: Майт Корнет и Лаури Хуссар.

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