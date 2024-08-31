31.08.2024, 13:51
17-летний молодой человек ранил женщину из пневматического ружья(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным полиции, в пятницу в 21:00 на Каунасе пуйестеэ в Тарту из пневматического ружья была ранена женщина.
В результате выстрела женщина получила незначительные травмы, медицинская помощь ей не потребовалась.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили группу молодых людей поблизости, и пневматической ружье было обнаружено у 17-летнего подростка. Оружие было изъято, а подросток передан родителям.
Полиция выяснит обстоятельства инцидента и примет решение о возбуждении дела.