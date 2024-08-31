ЧП и криминал
31.08.2024, 13:51

17-летний молодой человек ранил женщину из пневматического ружья

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Politsei
Politsei
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По данным полиции, в пятницу в 21:00 на Каунасе пуйестеэ в Тарту из пневматического ружья была ранена женщина.

В результате выстрела женщина получила незначительные травмы, медицинская помощь ей не потребовалась.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили группу молодых людей поблизости, и пневматической ружье было обнаружено у 17-летнего подростка. Оружие было изъято, а подросток передан родителям.

Полиция выяснит обстоятельства инцидента и примет решение о возбуждении дела.

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