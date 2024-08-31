Бизнес по-нарвски, или Назад в 90-е? Законно ли заплатить за то, чтобы за вас кто-то отстоял очередь на эстонско-российской границе?
В связи с уменьшением пропускной способности и увеличением времени ожидания своей очереди на границе между Эстонией и Россией в соцсетях то и дело мелькают объявления от предприимчивых доморощенных бизнесменов – мол, заплати, а мы отстоим очередь за тебя. „МК-Эстония“ выясняла, как к такому „бизнесу“ относятся полиция и Налогово-таможенный департамент.
В редакцию „МК-Эстонии“ обратился читатель, который прислал увиденное в социальной сети Фейсбук объявление. Там говорилось: „Не хочешь стоять в очереди часами на солнце или под дождем? Мы вам поможем! Предлагаем услуги бронирования места в очереди на границе Нарва-Ивангород. За всеми вопросами пишите в личные сообщения!“
Журналист „МК-Эстонии“ под видом простого туриста связался с подавшим объявление мужчиной, и он сообщил, что цена на данную услугу – 60 евро за одного человека. Каждый дополнительный спутник – еще плюс 30 евро.
„Бизнесмен“ заверил, что недовольных лиц в очереди покупатель услуги не увидит, так как смена лиц в очереди идет ровно один к одному.
Насколько это законно?
„Эстонское государство в целом не рекомендует путешествовать в Россию, – комментирует ситуацию руководитель Нарвского пункта погранохраны Марек Лийва. – Поведение России – непредсказуемо, и пребывание там может быть опасным. Если вы вдруг попадете в беду на территории РФ, то возможности Эстонии помочь своим гражданам – весьма ограничены“.
Он добавляет, что поскольку с 8 августа НТД проверяет всех людей и товары, въезжающие в Российскую Федерацию через пограничные переходы Нарва, Лухамаа и Койдула, то проведение полного таможенного контроля требует много времени и снижает пропускную способность границы с Российской Федерацией.
„Мы советуем людям путешествовать с минимальным количеством багажа и перед пересечением границы проверить, нет ли с собой запрещенных товаров. Поскольку могут возникнуть очереди, пересекающим границу следует взять с собой бутылку воды, еду и при необходимости лекарства. Напоминаем, что людям также следует учитывать погодные условия и выбирать соответствующую погоде одежду“, – отмечает он.
Лийва подчеркивает: „Очередь находится в общественном месте, и там действуют все правила и нормы поведения в общественном месте. Заметив, что в очереди кто-то ведет себя неподобающе, нужно сообщить об этом в полицию по телефону 112. Полиция советует всем стоять в очереди самостоятельно, но при этом стоять в очереди вместо другого человека и занимать место – не запрещено. Очередность мест в очереди основана на взаимном согласии между людьми, и лица, пересекающие границу, должны вести себя разумно, используя эту возможность. Поскольку это – не официальная система бронирования, следует учитывать, что предоставление места или посредничество не гарантирует человеку преимущественного права на пересечение границы без очереди“.
А в НТД сообщили, что в их компетенцию входит только проверка входящих и исходящих товаров на пограничном пункте.
Так что отстоять в очереди за другого за деньги – это, скорее, предоставление услуги частного лица частному лицу. И полиция в этом бизнесе ничего противозаконного не видит.
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