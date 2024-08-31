Бизнес по-нарвски, или Назад в 90-е? Законно ли заплатить за то, чтобы за вас кто-то отстоял очередь на эстонско-российской границе?

В редакцию „МК-Эстонии“ обратился читатель, который прислал увиденное в социальной сети Фейсбук объявление. Там говорилось: „Не хочешь стоять в очереди часами на солнце или под дождем? Мы вам поможем! Предлагаем услуги бронирования места в очереди на границе Нарва-Ивангород. За всеми вопросами пишите в личные сообщения!“

Журналист „МК-Эстонии“ под видом простого туриста связался с подавшим объявление мужчиной, и он сообщил, что цена на данную услугу – 60 евро за одного человека. Каждый дополнительный спутник – еще плюс 30 евро.

„Бизнесмен“ заверил, что недовольных лиц в очереди покупатель услуги не увидит, так как смена лиц в очереди идет ровно один к одному.

Насколько это законно?

„Эстонское государство в целом не рекомендует путешествовать в Россию, – комментирует ситуацию руководитель Нарвского пункта погранохраны Марек Лийва. – Поведение России – непредсказуемо, и пребывание там может быть опасным. Если вы вдруг попадете в беду на территории РФ, то возможности Эстонии помочь своим гражданам – весьма ограничены“.

Он добавляет, что поскольку с 8 августа НТД проверяет всех людей и товары, въезжающие в Российскую Федерацию через пограничные переходы Нарва, Лухамаа и Койдула, то проведение полного таможенного контроля требует много времени и снижает пропускную способность границы с Российской Федерацией.

„Мы советуем людям путешествовать с минимальным количеством багажа и перед пересечением границы проверить, нет ли с собой запрещенных товаров. Поскольку могут возникнуть очереди, пересекающим границу следует взять с собой бутылку воды, еду и при необходимости лекарства. Напоминаем, что людям также следует учитывать погодные условия и выбирать соответствующую погоде одежду“, – отмечает он.