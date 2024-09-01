Переход к полному таможенному контролю: чем это грозит направляющимся в Россию?
1 августа члены нового кабинета министров ознакомились с разработанным Министерством финансов и Министерством внутренних дел планом действий, который предусматривает плавный переход к полному таможенному контролю всех людей и товаров, направляющихся в Российскую Федерацию. А уже с 8 августа на восточной границе Эстонии начался плавный переход к полному таможенному контролю. Что нужно знать всем, кто выезжает в Россию, выясняла „МК-Эстония“
По словам премьер-министра Кристена Михала, Эстония должна сделать все возможное, чтобы предотвратить транзит подсанкционных товаров через Эстонию и укрепить безопасность нашей страны.
„Попытки обойти санкции и провезти запрещенные товары через наши границы, к сожалению, продолжаются, как и жестокая война, которую Россия развязала против государства Украина и его народа. Введя полный контроль товаров, мы сможем усложнить для России возможность обходить санкции и снабжать свою военную машину“, – подчеркнул Михал.
Премьер-министр добавил, что местные власти, а также транспортные и автобусные компании уже проинформированы об изменениях.
Чиновники тут же констатировали, что полный таможенный контроль будет занимать больше времени по сравнению с нынешними проверками, основанными на оценке рисков, а количество пересечений границы с Российской Федерацией, как ожидается, сократится.
До этого правительство 4 июля в связи с увеличением числа попыток обойти санкции и оценкой рисков Налогово-таможенного департамента (НТД) обсуждало вопрос об усилении таможенного контроля на эстонско-российской границе и решило усилить контроль за перемещением подсанкционных товаров. А 1 августа уже сообщило, что грядет полный таможенный контроль.
„Убедитесь, что у вас нет с собой санкционных товаров“
В тот же день НТД сообщил, что в связи с только что принятым правительством Эстонии решением об увеличении с 8 августа объема проверок товаров людей, въезжающих в Россию через пункты пропуска в Нарве, Лухамаа и Койдула, ведомство просит всех пересекающих границу убедиться, что они не везут запрещенные товары, и запастись временем для пересечения эстонско-российской границы.
„Применение санкций – приоритет номер один для таможни, и перемещение в Российскую Федерацию любых товаров, пригодных для ведения войны, находится под особым вниманием таможни“, – сказал начальник отдела таможенного контроля НТД Вольдемар Линно.
По его словам, проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего, основанного на оценке рисков, потребует больше времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. НТД призвал едущих в Россию из Эстонии запасаться большим количеством времени на пересечение границы.
„Мы призываем всех людей, направляющихся в Российскую Федерацию, убедиться в том, что перево-зимые ими товары не подпадают под санкции, и отвести на пересечение границы дополнительно не менее половины обычного времени“, – добавил Вольдемар Линно.
Для тех, кто пересекает границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека и багажа, который он несет.
Если человек пересекает границу на автомобиле, транспортное средство и находящиеся в нем товары также будут проверены.
Пассажиров, путешествующих на автобусе, теперь просят выйти из салона вместе с багажом и пройти такой же таможенный контроль, как и у пешеходов.
Проверка товаров означает контроль правильности бронирования транспортного средства, осмотр багажного отсека и проведение ревизии.
„Таможенный контроль в Эстонии, который до сих пор формировался на основанном на оценке рисков подходе, уже известен как один из самых строгих, но с добавлением санкционных пакетов могут участиться и попытки обойти санкции. В прошлом году таможенный контроль выявил более 5 000 нарушений, а с Нарвского таможенного пункта мы каждый час отправляем обратно несколько человек, которые нарушили санкции“, – добавил Линно.
Он напомнил, что умышленное нарушение санкций – преступление, и нарушителями будет заниматься уже Полиция безопасности.
На границе все спокойно
„МК-Эстония“ выяснила у главы нарвского таможенного пункта Антса Кутти, к чему теперь придется готовиться тем, кто едет в Россию.
– Как сейчас обстоят дела на границе?
– После вчерашнего (интервью состоялось 9 августа – прим. ред.) введения плавного перехода на полный таможенный контроль ничего особенно не изменилось. Первый день полного таможенного контроля прошел вполне спокойно. Границу пересекли около 1500 человек. Очередь сохранялась почти весь день, но к моменту закрытия все люди пересекли границу.
Да, время ожидания в очередях увеличилось, потому что пропускная способность может быть ниже, но на данный момент никаких внештатных ситуаций не случалось.
Люди вполне осознают плавность установления полного контроля. Никаких экстраординарных происшествий не произошло. Сотрудничество с PPA очень хорошее. За первый день наши таможенники выявили различные нарушения санкций, т. е. обнаружили товары, которые запрещено ввозить в Россию, например, четыре бутылки вина стоимостью 3819 евро, т. е. предметы роскоши, и наличные евро на общую сумму 22735 евро. Были обнаружены также камера с объективом и роутером, Bluetooth-колонка, диктофон и компьютерный вентилятор, 8 автоматических выключателей, автозапчасти, тонер и планшет.
– Что означает плавное введение полного таможенного контроля?
– Пункт пропуска открыт 16 часов. До 8 августа мы осуществляли полный таможенный контроль 8 часов из 16. С 8 августа это время увеличилось на два часа, то есть теперь 10 часов из 16. С понедельника, 12 августа, это будет уже 12 часов из 16.
И время, в течение которого будут проводить полный таможенный контроль, постоянно меняется, чтобы не было ситуации, когда контрабандисты знают, что якобы в конце смены ничего не проверяют.
С 19 августа это будет уже 14 часов из 16, и уже к концу августа, даже раньше, перейдем на полный таможенный контроль.
Это означает досмотр личных вещей и багажа, а также интервьюирование людей.
– С чем это связано?
– Был введен 14-й пакет санкций, и номенклатура товаров – уже настолько большая, что люди по незнанию пытаются их провезти. У каждого третьего мы находим что-то из запрещенных товаров.
Чаще всего это моторное масло, какие-то запчасти для автомобилей, люксовые товары, дорогое вино – дороже 300 евро за бутылку, военная амуниция, одежда и так далее. Список такой длинный, что у многих уже есть что-то из этого с собой.
Поэтому заранее ознакомьтесь со списком на сайте НТД или позвоните на наш инфотелефон.
А если уже на границе выяснилось, что у вас есть с собой что-то из запрещенного, важно честно это задекларировать. Тогда вам дадут возможность ввезти этот товар обратно в Эстонию или передать в собственность государства.
Если же вы умышленно утаите информацию о запрещенных к ввозу товарах, будет возбуждено уголовное дело, которое может закончиться штрафом или тюремным заключением.
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Путешественнику на заметку
С сентября снова изменятся правила провоза ручной клади в ЕС
Несмотря на то, что в марте этого года смягчились правила досмотра ручной клади в Таллиннском аэропорту, с 1 сентября, согласно вступившему недавно в силу постановлению Европейской комиссии, снова будет действовать общеевропейское ограничение на провоз жидкостей, гелей и аэрозолей. Они должны быть в упаковках объемом не более 100 мл, передает BNS.
„Если с марта этого года в ручной клади допускались жидкости в емкостях объемом до двух литров и с собой можно было брать все шампуни, бутылки с водой и жидкие продукты питания, то впредь снова надо будет соблюдать ограничения на объем упаковки. Провозить в ручной клади жидкости, гели и аэрозоли в упаковках объемом более 100 мл будет нельзя, – подчеркивает заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик, отвечающий в Таллиннском аэропорту за обеспечение безопасности. – В ручной клади пассажира может быть сколько угодно емкостей с жидкостями объемом до 100 мл, они могут находиться отдельно друг от друга в разных частях ручной клади. Однако следует учитывать, что такие ограничения на объем жидкостей действуют еще не во всех аэропортах, поэтому возможна ситуация, когда на обратном рейсе нельзя будет провезти в ручной клади неограниченное число емкостей с жидкостями“.
Он добавляет: „Со вступлением в силу нового постановления пассажиры по-прежнему не должны вынимать из ручной клади жидкости и технику, однако изменение может временно привести к тому, что очереди на предполетном досмотре в Таллиннском аэропорту станут длиннее“.
Специалист советует приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета самолета, на который у вас куплен билет.
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Полезно знать!
Запрещенные товары
При пересечении таможенной границы запрещено проносить или перевозить:
▪ запрещённое в гражданском обороте опасное холодное, огнестрельное и электрошоковое оружие, а также боеприпасы (автоматическое оружие, кастет, складной нож, бронебойные боеприпасы и пр.);
▪ наркотические вещества и их прекурсоры;
▪ эротические или порнографические материалы о несовершеннолетних;
▪ чужеземные виды животных и растений, угрожающие природному равновесию;
▪ радиоактивные вещества и материалы.
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Важно!
Что запрещено экспортировать в Россию?
В соответствии с санкциями Европейского союза в Россию список запрещённых к ввозу товаров пополнили:
▪ предметы роскоши
▪ товары дороже 300 евро за единицу
▪ бытовая электроника дороже 750 евро за единицу
▪ аудио- и видеотехника дороже 1000 евро за единицу
▪ музыкальные инструменты дороже 1500 евро за единицу
▪ мотоциклы и их части дороже 5000 евро за единицу
▪ товары, независимо от стоимости, такие как:
▪ живые растения, саженцы, луковицы и т. д.
▪ древесина, фанера, бумага, картон, обои
▪ ткани
▪ краски, лаки, химикаты
▪ пластиковые изделия, например, двери, окна и т. д.
▪ различные машины, оборудование, строительные материалы
▪ механические транспортные средства
▪ банкноты евро и банкноты государств-членов ЕС (HRK, RON, BGN, HUF, CZK, PLN, SEK, DKK)
В порядке исключения допускается вывоз этих банкнот для личного пользования пассажира и его близких родственников, путешествующих с ним во время поездки,
и т. д.
Полный перечень товаров приведён в приложении XVIII к статье 3h Регламента Совета (ЕС) № 833/2014, которое можно найти по ссылке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833–20240224#tocId64
Ограничение не распространяется на личные вещи, такие как смартфон для личного пользования, ценная сумочка, верхняя одежда и т. д.
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