Переход к полному таможенному контролю: чем это грозит направляющимся в Россию?

По его словам, проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего, основанного на оценке рисков, потребует больше времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. НТД призвал едущих в Россию из Эстонии запасаться большим количеством времени на пересечение границы.

„Применение санкций – приоритет номер один для таможни, и перемещение в Российскую Федерацию любых товаров, пригодных для ведения войны, находится под особым вниманием таможни“, – сказал начальник отдела таможенного контроля НТД Вольдемар Линно.

В тот же день НТД сообщил, что в связи с только что принятым правительством Эстонии решением об увеличении с 8 августа объема проверок товаров людей, въезжающих в Россию через пункты пропуска в Нарве, Лухамаа и Койдула, ведомство просит всех пересекающих границу убедиться, что они не везут запрещенные товары, и запастись временем для пересечения эстонско-российской границы.

„Убедитесь, что у вас нет с собой санкционных товаров“

До этого правительство 4 июля в связи с увеличением числа попыток обойти санкции и оценкой рисков Налогово-таможенного департамента (НТД) обсуждало вопрос об усилении таможенного контроля на эстонско-российской границе и решило усилить контроль за перемещением подсанкционных товаров. А 1 августа уже сообщило, что грядет полный таможенный контроль.

Чиновники тут же констатировали, что полный таможенный контроль будет занимать больше времени по сравнению с нынешними проверками, основанными на оценке рисков, а количество пересечений границы с Российской Федерацией, как ожидается, сократится.

Премьер-министр добавил, что местные власти, а также транспортные и автобусные компании уже проинформированы об изменениях.

„Попытки обойти санкции и провезти запрещенные товары через наши границы, к сожалению, продолжаются, как и жестокая война, которую Россия развязала против государства Украина и его народа. Введя полный контроль товаров, мы сможем усложнить для России возможность обходить санкции и снабжать свою военную машину“, – подчеркнул Михал.

По словам премьер-министра Кристена Михала, Эстония должна сделать все возможное, чтобы предотвратить транзит подсанкционных товаров через Эстонию и укрепить безопасность нашей страны.

Люди вполне осознают плавность установления полного контроля. Никаких экстраординарных происшествий не произошло. Сотрудничество с PPA очень хорошее. За первый день наши таможенники выявили различные нарушения санкций, т. е. обнаружили товары, которые запрещено ввозить в Россию, например, четыре бутылки вина стоимостью 3819 евро, т. е. предметы роскоши, и наличные евро на общую сумму 22735 евро. Были обнаружены также камера с объективом и роутером, Bluetooth-колонка, диктофон и компьютерный вентилятор, 8 автоматических выключателей, автозапчасти, тонер и планшет.

Да, время ожидания в очередях увеличилось, потому что пропускная способность может быть ниже, но на данный момент никаких внештатных ситуаций не случалось.

– После вчерашнего (интервью состоялось 9 августа – прим. ред.) введения плавного перехода на полный таможенный контроль ничего особенно не изменилось. Первый день полного таможенного контроля прошел вполне спокойно. Границу пересекли около 1500 человек. Очередь сохранялась почти весь день, но к моменту закрытия все люди пересекли границу.

„МК-Эстония“ выяснила у главы нарвского таможенного пункта Антса Кутти, к чему теперь придется готовиться тем, кто едет в Россию.

Он напомнил, что умышленное нарушение санкций – преступление, и нарушителями будет заниматься уже Полиция безопасности.

„Таможенный контроль в Эстонии, который до сих пор формировался на основанном на оценке рисков подходе, уже известен как один из самых строгих, но с добавлением санкционных пакетов могут участиться и попытки обойти санкции. В прошлом году таможенный контроль выявил более 5 000 нарушений, а с Нарвского таможенного пункта мы каждый час отправляем обратно несколько человек, которые нарушили санкции“, – добавил Линно.

Пассажиров, путешествующих на автобусе, теперь просят выйти из салона вместе с багажом и пройти такой же таможенный контроль, как и у пешеходов.

Если человек пересекает границу на автомобиле, транспортное средство и находящиеся в нем товары также будут проверены.

Для тех, кто пересекает границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека и багажа, который он несет.

„Мы призываем всех людей, направляющихся в Российскую Федерацию, убедиться в том, что перево-зимые ими товары не подпадают под санкции, и отвести на пересечение границы дополнительно не менее половины обычного времени“, – добавил Вольдемар Линно.

– Что означает плавное введение полного таможенного контроля?

– Пункт пропуска открыт 16 часов. До 8 августа мы осуществляли полный таможенный контроль 8 часов из 16. С 8 августа это время увеличилось на два часа, то есть теперь 10 часов из 16. С понедельника, 12 августа, это будет уже 12 часов из 16.

И время, в течение которого будут проводить полный таможенный контроль, постоянно меняется, чтобы не было ситуации, когда контрабандисты знают, что якобы в конце смены ничего не проверяют.

С 19 августа это будет уже 14 часов из 16, и уже к концу августа, даже раньше, перейдем на полный таможенный контроль.

Это означает досмотр личных вещей и багажа, а также интервьюирование людей.

– С чем это связано?

– Был введен 14-й пакет санкций, и номенклатура товаров – уже настолько большая, что люди по незнанию пытаются их провезти. У каждого третьего мы находим что-то из запрещенных товаров.

Чаще всего это моторное масло, какие-то запчасти для автомобилей, люксовые товары, дорогое вино – дороже 300 евро за бутылку, военная амуниция, одежда и так далее. Список такой длинный, что у многих уже есть что-то из этого с собой.

Поэтому заранее ознакомьтесь со списком на сайте НТД или позвоните на наш инфотелефон.

А если уже на границе выяснилось, что у вас есть с собой что-то из запрещенного, важно честно это задекларировать. Тогда вам дадут возможность ввезти этот товар обратно в Эстонию или передать в собственность государства.

Если же вы умышленно утаите информацию о запрещенных к ввозу товарах, будет возбуждено уголовное дело, которое может закончиться штрафом или тюремным заключением.

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